Superclásico 2026: cuál es el plantel más caro y quiénes son los jugadores más valiosos

Ambos planteles cuentan con figuras de jerarquía que tienen una valoración de millones, pero hay un claro ganador en este duelo.

El fútbol argentino se paraliza nuevamente ante una nueva edición del Superclásico . Boca y River arriban en excelente forma tras lograr triunfos en respectivos sus torneos internacionales. El Xeneize goleó a Barcelona de Ecuador en la Bombonera, mientras los Millonarios superaron por la mínima a Carabobo en el estadio Más Monumental.

En dichos encuentros, la diferencia radicó en el talento de los protagonistas, quienes cuentan con diversas estrellas mundiales entre sus filas. Ambos planteles poseen figuras de enorme jerarquía y esto las posiciona como las nóminas más costosas del país. ¿Pero cuál es el más costoso y quién tiene los futbolistas mejor valorados en el mercado?

Es necesario remarcar que el cálculo considera el valor actual según rendimiento, ya que muchos integrantes poseen cláusulas que superan incluso el monto total de la delegación. Boca , al sumar juveniles junto a figuras, tiene una plantilla valorada en 99,3 millones de dólares.

Por su parte, River supera esa cifra. El equipo de Eduardo Coudet, entre piezas titulares y relegados, está tasado en 108,5 millones. Sin embargo, existe un detalle relevante: Kendry Páez se destaca como uno de los activos más caros de los Millonarios, pero juega a préstamo sin opción de compra para la banda roja.

El fútbol argentino cuenta con figuras de mucho renombre, y Boca y River tienen a los futbolistas más caros que hay en el país. De todas formas, si hay que resaltar a quienes mejor valorados están en el mercado, hay cinco jugadores que destacan.

Para esto hay que volver a remarcar lo de Páez: es el más costoso si se toman los dos planteles, pero en caso de ser vendido a los 11 millones que se estima que cuesta, nada de ese dinero podrá ingresar a las arcas de Núñez, ya que está cedido sin cargo ni opción de compra.

Aníbal Moreno encabeza la cima tras ser el refuerzo estelar de River en la última ventana de transferencias cuyo valor es cercano a los 10 millones de dólares. Debajo aparece Lautaro Rivero, con una estimación cercana a los 8 millones. En la misma línea figuran Santiago Ascacibar, reciente incorporación Xeneize, y Exequiel Zeballos, quien amargó al rival de toda la vida durante el último Superclásico disputado.

Finalmente, quien cierra la lista con el mismo valor es Milton Delgado. De gran labor en el Mundial Sub 20 con Argentina, se ganó un puesto en un mediocampo que comparte con estrellas como el Ruso, Leandro Paredes y Ander Herrera.

Embed - EL XENEIZE SE QUEDÓ CON EL SUPERCLÁSICO Y SE METIÓ EN LA LIBERTADORES | Boca 2-0 River | RESUMEN

Todo lo que tenés que saber de la nueva edición del Superclásico

Este domingo 19 de abril, desde las 17:00 en el Monumental de Núñez, Boca y River protagonizarán una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. El choque será correspondiente a la decimoquinta jornada del Torneo Apertura 2026.

Con el arbitraje de Darío Herrera, ambos equipos buscarán una victoria que los ayude a sellar su clasificación a los play-off del campeonato local. El encuentro se podrá seguir en Argentina desde los dos canales del pack fútbol: ESPN Premium y TNT Sports Premium, mientras que en el exterior se podrá ver en el servicio pago de AFA Play.