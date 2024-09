Boca recibe a River este sábado en el Superclásico: horario, TV y formaciones

Eliminado prematuramente de la Copa Sudamericana en octavos de final, al "Xeneize" sólo le quedan por delante la Liga y la Copa Argentina como últimas opciones para festejar y conseguir la clasificación a la próxima Copa Libertadores.

En cambio, River está en los cuartos de final de la Libertadores, liderado por Marcelo Gallardo y con perspectivas de seguir en carrera luego de rescatar un empate 1-1 en la visita a Colo Colo de Chile.

El superclásico encuentra al "Millonario" medio de una serie copera con expectativas de lograr la clasificación a las semifinales en el desquite que se jugará el martes en el Monumental.

Pero, mientras tanto, Gallardo no quiere descuidar el duelo contra el archienemigo, con la certeza de que una victoria a domicilio le puede dar un impulso enorme de cara a la recta final del campeonato. No obstante, estará obligado a hacer cambios para no arriesgar el físico de sus jugadores.

A qué hora juegan Boca vs River

El partido comenzará a las 16:00 del sábado

Por dónde ver Boca vs River

El encuentro será trasmitido por ESPN Premium y TNT Sports

Formaciones

Boca: Sergio Romero; Cristian Lema, Aaron Anselmino, Marcos Rojo; Luis Advíncula, Cristian Medina, Pol Fernández, Kevin Zenón, Lautaro Blanco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani.

River: Franco Armani; Fabricio Bustos o Agustín S'Antanna, Gonzalez Pirez, Paulo Díaz, Enzo Díaz; Santiago Simón, Rodrigo Villagra, Nicolás Fonseca, Manuel Lanzini; Facundo Colidio y Adam Bareiro.