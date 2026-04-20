Así quedó el historial entre Boca y River tras el Superclásico en el Monumental + Seguir en









El triunfo en el Monumental por el Torneo Apertura volvió a inclinar la balanza a favor del Xeneize, que estira la ventaja en el mano a mano más emblemático del fútbol argentino.

Boca amplió la diferencia sobre River FOTOBAIRES

La historia del Superclásico sumó un nuevo capítulo y volvió a inclinarse hacia el lado de Boca Juniors. Con la victoria 1-0 en el estadio Monumental, el equipo dirigido por Claudio Úbeda logró ampliar la diferencia frente a River Plate en el historial general.

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El gol de Leandro Paredes, desde el punto penal, no solo definió el partido, sino que también permitió estirar la ventaja a seis encuentros en el registro global entre ambos gigantes del fútbol argentino.

En total, el enfrentamiento directo contabiliza 266 partidos oficiales entre amateurismo, profesionalismo y distintas competencias. En ese recorrido, Boca acumula 94 triunfos, mientras que River suma 88, con 84 empates completando el historial. Cabe destacar que un partido de 1919 no se incluye debido a la anulación de ese torneo.

Cómo se distribuye el historial del Superclásico Si se desglosan los números según el tipo de competencia, también se observa una leve superioridad del conjunto de La Ribera en el ámbito local. Por torneos de liga, se enfrentaron en 218 oportunidades: Boca ganó 79 veces, River 73 y empataron en 66 ocasiones.

En el plano internacional, el duelo es mucho más equilibrado. De 32 enfrentamientos, en su mayoría por la Copa Libertadores, Boca se impuso en 11 oportunidades, River en 10 y hubo 11 igualdades.

river-boca-superclasico Con este nuevo triunfo, el Superclásico sigue alimentando una rivalidad histórica que, más allá de los números, se renueva en cada enfrentamiento con la misma intensidad. Por su parte, en copas nacionales, el registro favorece al Millonario. Sobre 16 cruces, River consiguió 5 victorias, Boca 3 y empataron en 8 ocasiones. El último antecedente antes del reciente choque había sido el 9 de noviembre de 2025 en La Bombonera, donde Boca se impuso 2-0 con goles de Exequiel Zeballos y Miguel Merentiel, consolidando una tendencia favorable en los enfrentamientos recientes. Resultados de los últimos duelos entre River y Boca 3/10/2021 - Liga Profesional 2021 - Estadio Monumental - River 2-1 Boca

20/03/2021 - Copa Liga Profesional 2022 - Estadio Monumental - River 0-1 Boca

11/09/2022 - Liga Profesional - La Bombonera - Boca 1-0 River

7/5/2023 - Liga Profesional - Estadio Monumental - River 1-0 Boca

1/10/2023 - Copa Liga Profesional - La Bombonera - Boca 0-2 River

25/2/2024 - Copa Liga Profesional - Monumental - River 1-1 Boca

21/04/2024 - Copa Liga Profesional - Estadio Mario Alberto Kempes - River 2-3 Boca

21/09/2024 - Liga Profesional - La Bombonera - Boca 0-1 River

27/04/2025 - Apertura - Monumental - River 2-1 Boca

09/11/2025 - Clausura - La Bombonera - Boca 2-0 River Con este nuevo triunfo, el Superclásico sigue alimentando una rivalidad histórica que, más allá de los números, se renueva en cada enfrentamiento con la misma intensidad.