La fuerte crítica de Javier Castrilli por el polémico final del River-Boca: ¿fue penal en la última jugada? + Seguir en









La acción sobre el cierre del partido desató una ola de cuestionamientos. El ex árbitro fue tajante y apuntó contra la falta de criterios claros en el fútbol argentino.

Los jugadores de River se van al humo a Darío Herrera tras el penal no cobrado

El cierre del último Superclásico entre River Plate y Boca Juniors dejó mucho más que el resultado. La victoria del conjunto visitante por 1-0 en el Monumental quedó envuelta en una fuerte controversia arbitral que sigue generando repercusiones.

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En tiempo de descuento, una jugada dentro del área encendió la polémica: tras un envío de Marcos Acuña, Lucas Martínez Quarta cayó luego de un contacto con Lautaro Blanco. Todo el equipo local reclamó penal de inmediato, pero el árbitro Darío Herrera consideró que no hubo infracción. Desde el VAR, encabezado por Héctor Paletta, tampoco hubo intervención.

La interpretación del juez en el campo fue que el contacto no tuvo la intensidad suficiente como para justificar una sanción. Según su criterio, no existió un desplazamiento determinante ni una alteración clara en la acción del defensor de River.

river-boca La mirada de Javier Castrilli y el debate arbitral Sin embargo, la visión de Javier Castrilli fue completamente opuesta. El ex árbitro internacional utilizó sus redes sociales para expresar una postura contundente: aseguró que la jugada debió sancionarse como penal, al considerar que hubo un desplazamiento evidente con el brazo.

Además, fue más allá del análisis puntual y cuestionó el estado general del arbitraje. Señaló que en el fútbol argentino se repiten decisiones inconsistentes, lo que genera incertidumbre tanto en jugadores como en hinchas. Según su visión, no hace falta que un empujón sea violento para ser sancionado, sino que basta con que altere el equilibrio del rival.

Dentro del campo, el reclamo también fue inmediato. El propio Lucas Martínez Quarta protestó la acción con vehemencia, al igual que otros futbolistas del conjunto local, que no ocultaron su malestar por la decisión. Por otro lado, el partido también tuvo otra jugada clave en la primera mitad: el penal que definió el encuentro. Tras un remate de Miguel Merentiel, la pelota impactó en la mano de Lautaro Rivero, quien tenía el brazo separado del cuerpo. En ese caso, la sanción fue considerada correcta desde el punto de vista reglamentario, ya que amplió su volumen corporal e interfirió en la trayectoria del balón. El tanto fue convertido por Leandro Paredes, en un duelo que también tuvo momentos de alta tensión, incluyendo cruces entre protagonistas de peso. Más allá del resultado, el Superclásico volvió a dejar en evidencia un tema recurrente: la interpretación arbitral sigue siendo eje de discusión en cada fecha del fútbol argentino.