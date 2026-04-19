Eduardo Coudet fue autocrítico tras la derrota de River, pero aseguró: "Si cobra la de Maxi Salas, esa era penal" + Seguir en









El DT analizó la caída ante Boca en su debut en el clásico, admitió falencias en el juego y dejó dudas sobre una jugada polémica en el cierre.

Eduardo Coudet: "No se vio tanto juego de ninguno de los dos equipos”.

En su debut como DT de River en un Superclásico, Eduardo “Chacho” Coudet analizó la derrota 1-0 ante Boca, se mostró autocrítico por el rendimiento del equipo y cuestionó una jugada polémica no revisada por el VAR, en un partido que dejó preocupación por el nivel y algunas decisiones arbitrales.

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El entrenador enfrentó los micrófonos tras el encuentro en el Monumental y no ocultó su malestar por el desarrollo del juego. “Fue un partido bastante chato, típico de un clásico muy disputado, donde no se vio tanto juego de ninguno de los dos equipos”, afirmó.

Sobre el planteo táctico, explicó que el equipo tenía una idea clara: “El planteo del partido lo teníamos claro: teníamos que ser cortos y tratar de generar ante un equipo que nos iba a esperar”.

Sin embargo, reconoció que el desarrollo se alteró rápidamente por un contratiempo clave: “Se nos complicó el partido con la salida de Sebastián Driussi en el inicio”, señaló.

Consultado por el gol rival, el DT relativizó las ventajas otorgadas: “No lo vi tan libre a Leandro Paredes. Hubo dos lanzamientos en el primer tiempo donde quedamos mal parados, pero después no vi tanto juego ni de Boca ni de River”.

A pesar de la derrota, Coudet consideró que su equipo tuvo oportunidades: “Hemos tenido errores y algunas situaciones claras como para empatar el partido. Perdimos el partido que no queríamos perder, pero necesitamos mejorar y trabajar”. Eduardo Coudet sobre la última jugada del partido En cuanto a las polémicas, evitó profundizar sobre el arbitraje de Darío Herrera: “No quiero hablar de los arbitrajes. Se habló demasiado en la previa”. No obstante, sí se refirió a la jugada del final, donde River reclamó un penal por un empujón a Lucas Martínez Quarta: “Si cobra la de Maxi Salas, esa era penal. Son finas las dos jugadas. Pero cuando perdés, hay que apretar los dientes y seguir”. Por último, dejó un mensaje de cara al futuro de su ciclo: “Sigo con el mensaje claro de que tenemos que trabajar para vernos cada vez mejor”.