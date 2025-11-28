Boca presenció este jueves la práctica de fútbol en la Bombonera de cara al cruce ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura y el entrenador Claudio Úbeda definió el equipo que irá en busca de la victoria.
Boca va por la clasificación a la semifinal del Torneo Clausura: Úbeda definió el equipo
Claudio Úbeda definió a los once que jugarán ante Argentinos Juniors con el objetivo de avanzar en el campeonato local.
-
Boca le ganó un juicio a un jugador de Racing, que deberá pagar más de medio millón de dólares
-
El emotivo video de Boca por los cinco años de la muerte de Maradona
Con todos los futbolistas a disposición luego del regreso de Alan Velasco, quien se entrenó el pasado miércoles a la par del grupo, el director técnico xeneize tendría confirmado el once que recibirá en ña Bombonera al ‘Bicho’ el próximo domingo desde las 18:30.
En la misma línea, el DT no realizaría variantes con respecto a la alineación que consiguió el triunfo por 2-0 ante Talleres en los octavos de final del campeonato local, a excepción de algún imprevisto de último momento.
Si bien en un momento Úbeda barajó la posibilidad de incluir al delantero Edinson Cavani y al mediocampista Rodrigo Battaglia dentro de los titulares, lo cierto es que las buenas actuaciones de la dupla de ataque -Miguel Merentiel y Milton Giménez- y el doble cinco -Leandro Paredes y Milton Delgado- generaron que el entrenador tenga su formación ideal.
Asimismo, Boca suma cinco victorias al hilo, de las cuales no recibió goles en contra en las últimas tres, y está próximo a conseguir un título por primera vez luego de tres años de sequía.
La formación de Boca para enfrentar a Argentinos Juniors:
Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ezequiel Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.
Dejá tu comentario