Boca va por la clasificación a la semifinal del Torneo Clausura: Úbeda definió el equipo

Claudio Úbeda definió a los once que jugarán ante Argentinos Juniors con el objetivo de avanzar en el campeonato local.

Boca presenció este jueves la práctica de fútbol en la Bombonera de cara al cruce ante Argentinos Juniors por los cuartos de final del Torneo Clausura y el entrenador Claudio Úbeda definió el equipo que irá en busca de la victoria.

Con todos los futbolistas a disposición luego del regreso de Alan Velasco, quien se entrenó el pasado miércoles a la par del grupo, el director técnico xeneize tendría confirmado el once que recibirá en ña Bombonera al ‘Bicho’ el próximo domingo desde las 18:30.

En la misma línea, el DT no realizaría variantes con respecto a la alineación que consiguió el triunfo por 2-0 ante Talleres en los octavos de final del campeonato local, a excepción de algún imprevisto de último momento.

Si bien en un momento Úbeda barajó la posibilidad de incluir al delantero Edinson Cavani y al mediocampista Rodrigo Battaglia dentro de los titulares, lo cierto es que las buenas actuaciones de la dupla de ataque -Miguel Merentiel y Milton Giménez- y el doble cinco -Leandro Paredes y Milton Delgado- generaron que el entrenador tenga su formación ideal.

Asimismo, Boca suma cinco victorias al hilo, de las cuales no recibió goles en contra en las últimas tres, y está próximo a conseguir un título por primera vez luego de tres años de sequía.

La formación de Boca para enfrentar a Argentinos Juniors: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Ezequiel Palacios, Leandro Paredes, Milton Delgado, Exequiel Zeballos; Milton Giménez y Miguel Merentiel. DT: Claudio Úbeda.