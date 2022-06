Agropecuario parafraseó una histórica frase de D'Onofrio dedicada a Boca

Tras los festejos en el vestuario por el triunfo sobre la "Academia", el "Sojero" publicó: "No tengas miedo, Boca. No somos tan buenos", parafraseando la frase que el mandamás "millonario" lanzó en la previa a la histórica final de la Copa Libertadores 2018 en Madrid.

Embed No tengas miedo @BocaJrsOficial no somos tan buenos pic.twitter.com/I9ELM8Hu3V — Club Agropecuario (@Agropecuario_Of) June 9, 2022

"Lo pido encarecidamente: Angelici, vení a jugar, vení a jugar. No somos tan buenos, jueguen, nos pueden ganar. Si el presidente de Boca me está escuchando: Vení a jugar, respetá tu palabra. Basta de presentar carillas, no inventes más nada. Hay que tener valores", aseguró en aquella oportunidad D'Onofrio. El final ya todos lo sabemos.