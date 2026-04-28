Boca anunció un nuevo paso para la ampliación de la Bombonera: los detalles

La CNRT aprobó el proyecto ejecutivo para construir accesos y nuevas estructuras. El club deberá gestionar permisos adicionales antes de iniciar las obras.

Boca Juniors dio un paso importante en su plan para ampliar la Bombonera al recibir la aprobación del proyecto ejecutivo por parte de la CNRT . La iniciativa incluye nuevas estructuras de acceso y forma parte del objetivo de aumentar la capacidad del estadio .

El visto bueno fue comunicado este martes por la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) mediante la resolución firmada por su director ejecutivo, Maximiliano Patti. El proyecto contempla la construcción de cuatro torres de ascensores y ocho puentes peatonales en dos niveles , que servirán como acceso a los sectores superiores del estadio.

Desde el organismo aclararon que la autorización fue otorgada “exclusivamente desde el punto de vista de la circulación y la seguridad ferroviaria” , por lo que Boca aún deberá obtener otras aprobaciones tanto del Gobierno de la Ciudad como de organismos nacionales para avanzar con la obra.

El plan busca aumentar la capacidad de la Bombonera a más de 80.000 espectadores, reconfigurando el sector de palcos y sumando una cuarta bandeja popular.

En términos técnicos, la resolución avala el diseño planteado por el club -también aprobado por Ferrosur Roca S.A. -, pero deja en claro que uno de los puntos centrales será la cesión de terrenos linderos a las vías del Ferrocarril Roca , trámite que deberá gestionarse ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado , encabezada por Tania Yedro.

La CNRT también advirtió que, incluso si esos terrenos son cedidos, el ferrocarril podría reocuparlos por necesidades operativas o comerciales, salvo que Boca los adquiera de manera definitiva. Además, estableció que tanto la ejecución como el mantenimiento de las estructuras quedarán bajo responsabilidad del club.

Los pasos que faltan para la ampliación de la Bombonera

bombonera proyecto 2 A pesar de la aprobación de la CNRT, Boca aún debe gestionar permisos adicionales del Gobierno de la Ciudad y organismos nacionales.

Más allá de este avance, la institución deberá resolver cuestiones clave vinculadas con la zonificación y la altura de la obra ante el Gobierno porteño, requisitos indispensables antes de iniciar cualquier intervención.

El plan integral incluye una reconfiguración del sector de palcos sin necesidad de comprar las dos medias manzanas sobre la calle Del Valle Iberlucea. La propuesta contempla sumar dos bandejas de plateas preferenciales en la parte inferior y, por encima, seis niveles de palcos. A su vez, en los otros sectores del estadio se proyecta incorporar una cuarta bandeja popular sobre la actual.

Las torres de ascensores permitirán conectar los distintos niveles de tribunas en la zona de plateas, mejorando la circulación interna y acompañando el objetivo de llevar la capacidad del estadio a más de 80.000 espectadores.

Aunque se trata de un trámite inicial, Boca celebró la novedad en sus redes sociales y difundió nuevas imágenes del proyecto, en la previa del partido ante Cruzeiro por la Copa Libertadores, en un contexto donde cada señal positiva refuerza el impulso institucional y deportivo.