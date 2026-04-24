Boca suma 14 partidos sin perder con Claudio Úbeda y se acerca a marcas históricas

El equipo xeneize atraviesa uno de sus mejores momentos recientes tras golear a Defensa y Justicia y consolidar una seguidilla que lo pone en la conversación junto a ciclos emblemáticos como el de Carlos Bianchi.

El presente de Boca Juniors bajo la conducción de Claudio Úbeda empieza a tomar dimensión histórica. Con la contundente victoria 4-0 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, el conjunto azul y oro alcanzó los 14 encuentros consecutivos sin conocer la derrota.

La racha, que incluye ocho triunfos y seis empates, le permitió al equipo asegurar su lugar en los playoffs del Torneo Apertura 2026 y posicionarse entre los ciclos más sólidos del fútbol argentino actual. El invicto comenzó tras el empate ante Platense y se fortaleció con resultados clave, como el triunfo en el Superclásico frente a River Plate y buenas actuaciones en la Copa Libertadores.

Desde la caída ante Vélez Sarsfield en febrero, Boca no volvió a tropezar. En este período, el equipo mostró solidez ofensiva y defensiva: convirtió 22 goles y apenas recibió cinco, cifras que reflejan el equilibrio alcanzado.

Con estos números, Úbeda superó rachas recientes de entrenadores como Diego Martínez y Jorge Almirón , y se metió entre las mejores seguidillas del club en el siglo XXI. Sin embargo, todavía se encuentra lejos de marcas históricas de peso.

Con la contundente victoria 4-0 frente a Defensa y Justicia en Florencio Varela, el conjunto azul y oro alcanzó los 14 encuentros consecutivos sin conocer la derrota.

El récord absoluto en la institución sigue en manos del ciclo de Carlos Bianchi, que alcanzó los 40 partidos invictos entre 1998 y 1999. Más cerca en el tiempo aparece el registro de Julio César Falcioni, con 36 encuentros sin derrotas en la temporada 2011/12.

En los últimos años, Boca transitó etapas irregulares con distintos entrenadores, sin lograr estabilidad ni títulos sostenidos. En ese contexto, la actual racha devuelve expectativas y vuelve a poner al equipo en un plano competitivo.

El desafío ahora será sostener este nivel y seguir acortando distancias con los grandes hitos de su historia, en un camino que recién empieza pero que ya invita a la ilusión en el mundo xeneize.