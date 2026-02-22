Bomba en River: Gallardo se tomará horas clave para definir su continuidad + Seguir en









La caída ante Vélez marcó la tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura. El Millonario perdió 11 de sus últimos 15 partidos por Liga Profesional y atraviesa una de sus peores rachas en años.

Gallardo se toma horas clave para definir su continuidad en River.

Luego de la derrota de River por 1 a 0 frente a Vélez, la tercera consecutiva en el Torneo Apertura, Marcelo Gallardo suspendió la conferencia de prensa y se retiró del estadio José Amalfitani sin realizar declaraciones. Según fuentes cercanas al club, el entrenador se tomará entre 24 y 48 horas para reflexionar sobre su continuidad al frente del equipo.

La situación futbolística del Millonario es cada vez más preocupante y los flojos rendimientos, sumados a los malos resultados, profundizan el malestar entre los hinchas. En las primeras seis fechas del Torneo Apertura, el equipo sufrió tres derrotas consecutivas, con escasa respuesta desde lo futbolístico y en las decisiones del cuerpo técnico. En ese contexto de reflexión y autocrítica, aparece la posibilidad de que Gallardo de un paso al costado, ante la dificultad para revertir un rumbo que viene torcido desde los últimos meses de 2025.

Los números reflejan la gravedad del momento: tras la caída ante Vélez, River se convirtió en el equipo con más derrotas (11) en los últimos 15 partidos, entre los 30 clubes que integran la Primera División.

gallardo El "Muñeco" Gallardo definirá su futuro en las próximas horas. En ese marco, el "Muñeco" definirá su futuro en las próximas horas y este lunes por la tarde, antes del entrenamiento en River Camp, podría comunicar su decisión a la dirigencia, encabezada por Stefano Di Carlo.

Con este presente, el Millonario marcha décimo con siete puntos en la Zona B, fuera de los puestos de clasificación a los playoffs. Además, en la tabla anual, que otorga cupos para los torneos internacionales, se ubica vigésimo, a ocho unidades del líder, Independiente Rivadavia.

Gallardo suspendió la conferencia de prensa Consumada la derrota frente a Vélez, los periodistas permanecieron varios minutos en la sala de conferencias del estadio José Amalfitani, pero finalmente se resolvió suspender la conferencia de prensa. La decisión fue comunicada minutos después, cuando la delegación de River ya se preparaba para retirarse del estadio sin la palabra del entrenador, una determinación que el DT ya había adoptado en derrotas anteriores. Desde el entorno del club explicaron que la medida responde a un momento de reflexión y autocrítica, y que se buscó evitar declaraciones en caliente que pudieran generar mayores consecuencias en un contexto delicado. La misma postura tomaron los futbolistas, que tampoco brindaron declaraciones, a diferencia de otros encuentros en los que los referentes habían asumido la voz tras resultados adversos. Este escenario profundiza la incertidumbre sobre el futuro del director técnico. En su segundo ciclo al frente del equipo, Gallardo dirigió 84 partidos, con 35 triunfos, 32 empates y 17 derrotas, sin haber logrado conquistar títulos. Mientras tanto, River volverá a jugar este jueves ante Banfield en el estadio Monumental, en lo que será el reencuentro del plantel con su público en medio del complejo presente futbolístico que atraviesa el equipo.