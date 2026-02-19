Adam Bareiro ya viaja a la Argentina para firmar con Boca y se convertirá en el tercer refuerzo del club

El delantero paraguayo de 29 años ya está en viaje al país para firmar con el Xeneize. Su llegada reaviva la polémica por su reciente paso por River Plate.

Adam Bareiro ya viaja hacia la Argentina para firmar con Boca Juniors y convertirse en el tercer refuerzo del mercado de pases , en una operación que sacude al fútbol local por su pasado inmediato en River Plate . El delantero paraguayo de 29 años llegará en las próximas horas al país para cerrar su contrato y sumarse al plantel.

La llegada del atacante ya tuvo un impacto inmediato en las redes sociales . Minutos después del anuncio oficial del Xeneize, el jugador eliminó todas las imágenes vinculadas a su paso por River Plate de su cuenta de Instagram , un gesto que fue interpretado como una señal para despejar dudas sobre su posicionamiento en la histórica rivalidad entre ambos clubes.

Vale recordar que en julio de 2024, el Millonario había adquirido su pase tras pagar 4,5 millones de dólares , un millón por encima de la cláusula que tenía en San Lorenzo . Ese antecedente explica, en parte, la fuerte repercusión que generó ahora su arribo a Boca, justo después de un ciclo sin consolidarse en Núñez.

La transferencia se cerró tras una negociación directa entre Boca Juniors y Fortaleza , club brasileño que descendió recientemente a la Segunda División. La oferta inicial rondó los tres millones de dólares por la totalidad del pase . Aunque la institución brasileña intentó elevar la cifra, finalmente aceptó la modalidad de pago propuesta por Boca , sin modificaciones en el monto total.

La operación se activó, además, por la necesidad de cubrir la vacante dejada por la lesión de Rodrigo Battaglia , en el marco de la búsqueda del club de la Ribera por reforzar la jerarquía ofensiva del plantel de cara a la competencia local e internacional.

Los últimos pasos de Adam Bareiro previo a llegar a Boca

En su recorrido más reciente, Bareiro tuvo un paso breve por River Plate, donde disputó 16 partidos oficiales, en su mayoría ingresando desde el banco de suplentes y sin convertir goles. Luego fue transferido a Al-Rayyan y posteriormente recaló en Fortaleza, donde logró afirmarse como titular bajo la conducción de Martín Palermo.

En el conjunto brasileño, el delantero registró 11 goles y dos asistencias en 31 partidos oficiales, con un total de 1.528 minutos en cancha durante ocho meses. Su despedida se produjo con un gol frente a Ferroviário Atlético Clube, un cierre que subrayó su aporte en ese ciclo.

El episodio de la eliminación de las fotos con la camiseta de River volvió a poner en primer plano la gestión pública de la imagen del futbolista. Mientras se mantienen publicaciones de su etapa en otros clubes, como San Lorenzo —donde dejó una valoración positiva en su segunda etapa—, la ausencia de registros digitales sobre su paso por Núñez apunta a evitar controversias con la hinchada de Boca en el momento de su desembarco en la Argentina.

Además, la operación contempla que River Plate recibirá el 50% de los derechos federativos del jugador como parte de la transacción concretada entre Fortaleza y Boca Juniors. En paralelo, la reacción de los simpatizantes de ambos equipos se reflejó de inmediato en redes sociales, donde la velocidad del movimiento digital de Bareiro generó un intenso intercambio mientras el delantero ya está en viaje para incorporarse al fútbol argentino.