Ya suenan en las redes los candidato para reemplazar a Marcelo Gallardo + Seguir en









Los magros resultados del River de Gallardo, hacen que cobren fuerza los rumores de reemplazo en la redes sociales. Cinco nombres cobran fuerza para suceder al Muñeco.

Marcelo Gallardo en la cuerda floja.

La sorpresiva y dura caída de River Plate ante Argentinos Juniors sumó un nuevo eslabón a la crisis futbolística que se había desatado con el lapidario 1-4 frente a Tigre, dejando a Marcelo Gallardo en su momento más crítico desde que asumió como entrenador. En los pasillos del Monumental, la palabra "fin de ciclo" comenzó a circular con fuerza y ya comenzó la danza de nombres para suceder al "Muñeco".

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

A pesar de que la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo apostó por la renovación del entrenador tras un 2025 para el olvido, el mal arranque en el torneo despertó rumores impensados semanas atrás.

Los candidatos Mientras la crítica deportiva hacia el DT se vuelve unánime, en las redes sociales y en el entorno del club de Núñez ya se barajan cinco posibles reemplazantes, cuatro de ellos con fuerte arraigo en la institución.

Se barajan los nombres de viejos conocidos de la institución como Pablo César Aimar, Eduardo Coudet y Hernán Crespo, el reciente campeón con Rosario Central, Ariel Holan, y uno que sorprendió tras haberse reunido con allegados a la dirigencia del club, Santiago Solari.

A pesar del ruido mediático, Gallardo sigue contando con el respaldo de los hinchas, quienes lo ovacionan en cada presentación como local en agradecimiento a su histórica gestión. "Trataremos de seguir por nuestro camino, tenemos que mejorar y lo vamos a conseguir", aseguró su ayudante Matías Biscay tras la última derrota.

River tendrá una revancha inmediata este martes cuando enfrente a Ciudad de Bolívar en San Luis por la Copa Argentina. Un triunfo dará oxígeno; una eliminación temprana podría convertir la danza de rumores en una realidad insostenible.