River visitará a Vélez en Liniers en un partido clave para el equipo de Gallardo: hora, TV, formaciones y dónde ver

El equipo de Marcelo Gallardo quiere volver a sumar de a tres luego de dos derrotas consecutivas en el campeonato y de dejar dudas por Copa Argentina, frente a un Fortín que está invicto en el campeonato y se hace fuerte de local.

River visitará a Velez en Liniers en un partido clave para el equipo de Gallardo.

River visitará a Vélez este domingo, desde las 19.15, en el estadio José Amalfitani, por la sexta fecha del Torneo Apertura 2026. El Millonario arrastra dos tropiezos consecutivos y dejó una imagen preocupante en su último compromiso ante Ciudad de Bolívar, por lo que buscará una rápida reacción frente a un Fortín que se mantiene invicto en el certamen. El árbitro del encuentro será Darío Herrera.

Después de las derrotas ante Tigre y Argentinos, River se encuentra octavo en la Zona B con siete puntos en cinco jornadas, por lo que Marcelo Gallardo sabe que el duelo contra Vélez es clave para cambiar el clima, dejar atrás las dudas sobre el rendimiento del equipo y despejar los cuestionamientos sobre su continuidad. Sin embargo, el José Amalfitani es una cancha que históricamente se le complica al Millonario: en los últimos 20 años, ganó apenas tres veces en Liniers.

El “Muñeco” todavía tiene incógnitas en el armado del equipo. En el lateral izquierdo, Marcos Acuña volvió a entrenarse con normalidad tras superar un cuadro gripal y pelea el puesto con Matías Viña, de actuaciones irregulares en el arranque del año. Por otro lado, Franco Armani ya está disponible luego de un inicio de temporada atravesado por lesiones y molestias físicas, aunque Gallardo deberá decidir si le devuelve la titularidad o mantiene a Santiago Beltrán, quien dejó buenas sensaciones en sus primeras presentaciones. A eso se suma el regreso de Sebastián Driussi, recuperado de un desgarro, aunque sin ritmo de competencia.

River velez 2025 River visitará a Velez este domingo, desde las 19.15, en el estadio José Amalfitani. Por su parte, el equipo de Guillermo Barros Schelotto es uno de los seis invictos que mantiene el Torneo Apertura. De los cinco partidos disputados, ganó tres e igualó dos, resultados que lo ubican en la cima de la Zona A con 11 puntos. En su casa se hizo fuerte: venció a Talleres y a Boca, y ahora buscará repetir ante un River que llega golpeado.

El Fortín no podrá contar con Diego Valdez por un microdesgarro y deberá rearmar el mediocampo. Lucas Robertone, Matías Arias y Rodrigo Aliendro son las opciones para ocupar el rol de “5”, cada una con matices distintos. En ofensiva, el entrenador evalúa sostener a Florián Monzón como único nueve, con Braian Romero como alternativa, y no descarta ajustar el esquema según el desarrollo del partido.

Los datos de Vélez vs. River, por el Torneo Apertura Hora: 19.15.

19.15. TV: ESPN Premium.

ESPN Premium. Estadio: José Amalfitani.

José Amalfitani. Árbitro: Darío Herrera. Las posibles formaciónes de Velez vs. River, por el Torneo Apertura Velez: Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán, Elías Gómez; Claudio Baeza, Tobías Andrada, Rodrigo Aliendro o Lucas Robertone; Matías Pellegrini, Manuel Lanzini y Florián Monzón. DT: Guillermo Barros Schelotto. River: Franco Armani o Santiago Beltrán; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Paulo Díaz, Marcos Acuña; Aníbal Moreno, Fausto Vera, Tomás Galván; Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas o Facundo Colidio y Agustín Ruberto. DT: Marcelo Gallardo.