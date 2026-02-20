A un año de haber finalizado su etapa en River, Adam Bareiro se convirtió en nuevo jugador de Boca y amplió el listado de futbolistas que pasaron por los dos más grandes del fútbol argentino.
Llega Adam Bareiro: quiénes son todos los futbolistas que pasaron por River y Boca
Con la llegada del delantero paraguayo a Boca, quien le pagará parte de su pase a River, conocé la lista centenaria de los futbolistas que jugaron en los dos clubes más importantes del país.
-
Bareiro ya viaja a la Argentina para firmar con Boca y se convertirá en el tercer refuerzo del club
-
La tajante respuesta de Gallardo cuando le preguntaron sobre su renuncia en River
Con la llegada del delantero paraguayo al "Xeneize", ya son 102 los jugadores que vistieron ambas camisetas.
Hasta la llegada de Bareiro, el último antecedente era el de Marcelo Saracchi, quien fuera jugador de River entre 2018 y 2019 y luego vistiera la camiseta de Boca entre 2023 y 2025.
Entre ellos, Maidana y Bertolo tienen una singularidad: son los únicos que ganaron la Conmebol Libertadores con ambos clubes (2007 y 2015).
¿Y entrenadores que dirigieron a los dos grandes? Son seis: Frankz Platko, Juan Carlos Lorenzo, Alfredo Di Stéfano, Vladislao Cap, Héctor Veira y César Luis Menotti.
Estos son todos los jugadores que pasaron por River y Boca:
- 1 Pedro Moltedo
- 2 Francesco Priano
- 3 Vicente Oñate
- 4 Donato Abbatangelo
- 5 Ramon Ferreiro
- 6 Angel Angotti
- 7 Ramón Lamique
- 8 Anempodisto Garcia
- 9 Albert Penney
- 10 Luis Solans
- 11 Alfredo Elli
- 12 Francisco Taggino
- 13 Agustin Lanata
- 14 Alfredo Martin
- 15 Zoilo Canaveri
- 16 Alfred Garasini
- 17 Antonio Ameal
- 18 Dante Pertini
- 19 Severiano Alvarez
- 20 Casildo Fallatti
- 21 Eugenio Cacopardo
- 22 Antonio Ganduglia
- 23 Pedro Marassi
- 24 Cataldo Spitale
- 25 Ricardo Zatelli
- 26 Camilo Bonelli
- 27 Ricardo Staggi
- 28 Joaquin Martinez
- 29 Juan Jose Negri
- 30 José Manuel Moreno
- 31 Alberto De Zorzi
- 32 Juan Jose Pizzuti
- 33 Juan Apolonio Vairo
- 34 Fausto Iseo Rosello
- 35 Miguel Ángel Rodriguez
- 36 Francisco Lombardo
- 37 Norberto Menendez
- 38 Juan Carlos Barberis
- 39 Jorge Diz
- 40 Nestor Isella
- 41 Alfredo Rojas
- 42 Roque Ditro
- 43 Marcos Zarich
- 44 Miguel Loayza
- 45 José Luis Luna
- 46 Hugo Gatti
- 47 Francisco Sa
- 48 Daniel Silguero
- 49 Ruben Galletti
- 50 Anibal Cibeyra
- 51 Ernesto Mastrangelo
- 52 Carlos Salinas
- 53 Victorio Cocco
- 54 Alberto Tarantini
- 55 Hugo Coscia
- 56 Carlos Morete
- 57 Pablo Comelles
- 58 Carlos Randazzo
- 59 Osvaldo Perez
- 60 Juan Jose Lopez
- 61 Carlos Barisio
- 62 Oscar Trossero
- 63 Carlos Lopez
- 64 Ricardo Gareca
- 65 Oscar Ruggeri
- 66 Carlos Tapia
- 67 Julio Olarticoechea
- 68 Ramón Centurion
- 69 Ruben Gomez
- 70 Jorge Higuain
- 71 Jorge Rinaldi
- 72 Milton Melgar
- 73 Pablo Erbin
- 74 Juan Amador Sánchez
- 75 Gerardo Reinoso
- 76 Gabriel Batistuta
- 77 Sergio Berti
- 78 Claudio Cabrera
- 79 Fabio Talarico
- 80 Rubén Da Silva
- 81 José Luis Villarreal
- 82 Gabriel Amato
- 83 Fernando Gamboa
- 84 Claudio Caniggia
- 85 Julio Toresani
- 86 Fernando Caceres
- 87 Nestor Cedres
- 88 Sebastia Rambert
- 89 Jorge Martinez
- 90 Abel Balbo
- 91 Nelson Vivas
- 92 Julio Cesar Caceres
- 93 Luciano Figueroa
- 94 Jesús Méndez
- 95 Jonatan Maidana
- 96 Jonathan Fabbro
- 97 Bruno Urribarri
- 98 Nicolas Bertolo
- 99 Lucas Pratto
- 100 Tomas Pochettino
- 101 Marcelo Saracchi
- 102 Adam Bareiro
Dejá tu comentario