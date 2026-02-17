River estrenará su polémica camiseta violeta en su debut por Copa Argentina

El conjunto Millonario se vestirá con la nueva indumentaria alternativa en el partido frente a Ciudad de Bolivar. La casaca no recibió buenos comentarios de los hinchas.

El mundo River no para de tener disgustos. Al magro rendimiento deportivo se le sumó el lanzamiento de una nueva camiseta alternativa que generó rechazo en la mayoría de los hinchas. La nueva indumentaria tendrá su estreno este martes en el debut por Copa Argentina.

A horas del arranque del Millonario en la competencia nacional, se conoció que el equipo saldrá al Estadio Parque La Pedrera, en Villa Mercedes, San Luis, para enfrentar a Ciudad de Bolívar con una nueva casaca.

Su diseño y color mantiene el template de la titular, pero con un violeta predominante que reemplaza al clásico blanco. El cambio no gustó para nada en el paladar del fanático riverplatense.

Tanto fue el escándalo que, desde las redes sociales oficiales del club, no publicaron ninguna imagen de la indumentaria ni tampoco compartieron colaboración en Instagram. "Un legado que se renueva", es la descripción en el lanzamiento de la nueva indumentaria, haciendo referencia a que el color ya fue utilizado en otras oportunidades como 2008 y 2018.

La nueva indumentaria iba a ser utilizada en la derrota por 1-0 frente a Argentinos Juniors en la 5ª fecha del Torneo Apertura. Pero diferentes contratiempos llevaron a que la casaca de Millonario haga su estreno por los 32º de final en la Copa Argentina. La nueva camiseta alternativa será complementaria de la clásica titular blanca y roja y de la suplente, negra y roja a bastones.

El duelo de esta noche aparece como una prueba de carácter para el equipo dirigido por Marcelo Gallardo, que atraviesa un momento delicado tras las derrotas ante Tigre (4-1) y Argentinos Juniors (1-0) en el Torneo Apertura 2026. Los cuestionamientos crecieron en torno al rendimiento colectivo y el entrenador volvió a quedar en el centro de la escena.

River y su tercera camiseta alternativa: cuánto sale y cómo conseguirla

River lanzó la nueva camiseta alternativa y los hinchas tendrán a disposición para la compra la camiseta "común", la del jugador tanto en manga larga como en manga corta, el short violeta y otra alternativa en color blanco. Las medias, en tanto, también son violetas en incluyen la banda roja en diagonal.

Las mismas ya están disponibles en la web y la aplicación de la marca, la página de Tienda River y el local que tiene la marca en el Museo del club.