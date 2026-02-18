Luego de otro partido decepcionante de River, al borde del papelón ante Ciudad Bolivar (recién ascendido a la Primera B Nacional), el triunfo no dejó mentir y en conferencia de prensa le preguntaron a Marcelo Gallardo si piensa dar un paso al costado de su cargo.
La tajante respuesta de Gallardo cuando le preguntaron sobre su renuncia en River
El entrenador de River dio una contundente respuesta sobre su continuidad en el equipo, pese a la falta de funcionamiento, goles y resultados.
De forma tajante, Gallardo respondió negativamente y dejó en claro las dudas sobre su continuidad, argumentando que se encuentra convencido de seguir y que cuenta con los argumentos para superar el mal presente, con un equipo que no puede meter goles.
Al ser consultado sin vueltas sobre poner punto final a su segundo ciclo como DT de River, dijo: "No, no porque sea necio. No quiero repetir lo de la primera pregunta el 'mientras esté convencido', reiterarlo sería repetirme y perder tiempo. Nunca pensé en ponerme plazos", respondió en seco, con molestia.
Previamente, había dado sus argumentos durante la conferencia para justificar su continuidad en el cargo: "El ruido se da cuando los resultados no se dan de manera favorable, si eso nos desestabiliza es porque no estamos convencidos y firmes de lo que estamos haciendo. Yo estoy convencido de que todos estamos convencidos, de lo que hicimos en pretemporada y como visualizamos esta primera parte del año, que la iniciamos de buena manera y en cuatro o cinco días con dos resultados adversos nos descompaginó un poquito".
"Lo que viene de afuera y todo el ruido desestabiliza, eso quiere decir que no estábamos tan sólidos como estábamos internamente. Las tres patadas, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, estamos convencidos de cuál era el rumbo que teníamos que tener en este año", aseguró Gallardo.
"Hay argumentos, los que no quieren ver no lo van a ver porque se van a quedar en esa derrota dolorosa que fue dura y tuvimos que digerir. Hay que seguir consolidando esas buenas sensaciones y funcionamiento del principio del año", manifestó Gallardo, diferenciando el 4-1 en contra ante Tigre como local de los primeros tres partidos del año.
"Mientras yo vea fundamentos y estemos convencidos todos adentro de los fundamentos, vamos a trabajar en eso para mostrar y generar empatía con nuestra gente", concluyó.
