La tajante respuesta de Gallardo cuando le preguntaron sobre su renuncia en River

El entrenador de River dio una contundente respuesta sobre su continuidad en el equipo, pese a la falta de funcionamiento, goles y resultados.

Luego de otro partido decepcionante de River, al borde del papelón ante Ciudad Bolivar (recién ascendido a la Primera B Nacional), el triunfo no dejó mentir y en conferencia de prensa le preguntaron a Marcelo Gallardo si piensa dar un paso al costado de su cargo.

De forma tajante, Gallardo respondió negativamente y dejó en claro las dudas sobre su continuidad, argumentando que se encuentra convencido de seguir y que cuenta con los argumentos para superar el mal presente, con un equipo que no puede meter goles.

Al ser consultado sin vueltas sobre poner punto final a su segundo ciclo como DT de River, dijo: "No, no porque sea necio. No quiero repetir lo de la primera pregunta el 'mientras esté convencido', reiterarlo sería repetirme y perder tiempo. Nunca pensé en ponerme plazos", respondió en seco, con molestia.

Embed A #Gallardo le preguntaron si pensó en dar un paso al costado, esto respondió! pic.twitter.com/XMNZ8ddyxv — Javier Gil Navarro (@javigilnavarro) February 18, 2026 Previamente, había dado sus argumentos durante la conferencia para justificar su continuidad en el cargo: "El ruido se da cuando los resultados no se dan de manera favorable, si eso nos desestabiliza es porque no estamos convencidos y firmes de lo que estamos haciendo. Yo estoy convencido de que todos estamos convencidos, de lo que hicimos en pretemporada y como visualizamos esta primera parte del año, que la iniciamos de buena manera y en cuatro o cinco días con dos resultados adversos nos descompaginó un poquito".

"Lo que viene de afuera y todo el ruido desestabiliza, eso quiere decir que no estábamos tan sólidos como estábamos internamente. Las tres patadas, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes, estamos convencidos de cuál era el rumbo que teníamos que tener en este año", aseguró Gallardo.

"Hay argumentos, los que no quieren ver no lo van a ver porque se van a quedar en esa derrota dolorosa que fue dura y tuvimos que digerir. Hay que seguir consolidando esas buenas sensaciones y funcionamiento del principio del año", manifestó Gallardo, diferenciando el 4-1 en contra ante Tigre como local de los primeros tres partidos del año. "Mientras yo vea fundamentos y estemos convencidos todos adentro de los fundamentos, vamos a trabajar en eso para mostrar y generar empatía con nuestra gente", concluyó.