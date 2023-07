Bruno Valdez fue expulsado y recibió el reclamo en vivo de sus compañeros

El defensor de Boca Juniors , Bruno Valdez , recibió dos tarjetas amarillas en el minuto 36 del primer tiempo y dejó a su equipo con 10 jugadores, en el partido frente a Monagas , correspondiente a la Copa Libertadores , lo que no le salió gratis, ya que además de tener que salir del campo, recibió el reproche de sus propios compañeros.

De esta manera, al igual que en el partido de ida frente a Monagas, Valdez dejó a sus compañeros con 10 jugadores. Quizás, por eso, sus compañeros más próximos, Pol Fernández, y especialmente, Cristian Medina, le reprocharon su actitud con sendos gestos y gritos.

Sólo tres minutos después, Marcelo Weigandt abriría el marcador en favor de Boca, para luego encaminar el encuentro para el equipo local. Más aún: comenzado el segundo tiempo, el futbolista Abdiel Arroyo, de Monagas, fue expulsado, y a partir de la paridad numérica, el conjunto xeneize encauzó una abultada victoria, con tantos de Valentín Barco y Luis Vázquez.

Riquelme desde el palco tomó nota de la prematura expulsión

La expulsión de Valdez no pasó desapercibida para el vicepresidente del club, Juan Román Riquelme, quien desde su palco, reprobó la expulsión.

Luego, en la conferencia de prensa posterior al partido, Almirón dijo: “Es un jugador de mucha experiencia, no hace falta que yo le diga nada. Creo que le protestó una falta que no había sido, y el árbitro no se dio cuenta que tenía amarilla y la sacó. Lamentablemente quedamos con uno menos”.

Como si la expulsión no fuera suficiente, este viernes, el club comunicó que su capitán y defensor Marcos Rojo tiene una “lesión muscular grado I en el gemelo de la pierna izquierda”. De esta manera, estará afuera de los campos de juego, al menos, por tres semanas, y su participación en el primer partido de octavos de final, estaría en duda.