La esposa de Leandro Paredes lo defendió tras la eliminación de Boca: "Los verdaderos hinchas están agradecidos"

Camila Galante publicó un mensaje en redes sociales luego de las críticas que recibió el campeón del mundo tras la caída ante Huracán en la Bombonera.

La esposa de Leandro Paredes , Camila Galante , salió a respaldar públicamente al mediocampista de Boca luego de la eliminación ante Huracán en los octavos de final del Torneo Apertura 2026 . El mensaje llegó después de las críticas que recibió el volante por su rendimiento en la derrota del Xeneize en la Bombonera.

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A través de una publicación en Instagram, Galante compartió una imagen de Paredes con la camiseta azul y oro y le dedicó un mensaje de apoyo. “Solo recordarte que acá estamos como siempre, en las buenas y en las no tan buenas mucho más ”, escribió.

Además, destacó que tanto ella como su entorno continúan confiando en el futbolista. “ Confiamos en vos como siempre, porque todavía tenés sueños muy grandes por cumplir”, expresó.

El posteo de Camila Galante en respaldo a su esposo.

En el mismo texto, la esposa del campeón del mundo también remarcó el ejemplo que, según ella, Paredes les transmite a sus hijos. “ Seguir con la cabeza en alto, que si algo sale mal, siempre van a tener revancha y que todo sacrificio va a tener su recompensa ”, sostuvo.

Galante también apuntó contra quienes cuestionan al futbolista por su presente deportivo. “Los que te conocemos, tus compañeros en el club, tu familia y los verdaderos hinchas, están agradecidos porque decidiste volver”, afirmó.

Y agregó una frase dirigida a los críticos: “Al decorado, a los que no entienden nada de fútbol, dejalos que hablen”.

Boca no puede terminar de hacer pie

El mensaje fue publicado horas después de la derrota de Boca frente a Huracán por 3-2 en el alargue, en un partido en el que Paredes disputó los 120 minutos y terminó envuelto en varios cruces dentro del campo de juego.

Durante el encuentro, el volante recibió una tarjeta amarilla a los 84 minutos y protagonizó discusiones tanto con futbolistas rivales como con su compañero Milton Giménez, a quien insultó en pleno partido.

Las críticas hacia el mediocampista no se limitaron únicamente al último partido. Desde su regreso al club, Boca acumuló varias eliminaciones importantes, entre ellas la semifinal del Clausura 2025 frente a Racing, además de la caída ante Atlético Tucumán en la Copa Argentina.