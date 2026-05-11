Preocupación en Boca: se confirmó la lesión de Adam Bareiro y estará ausente varias semanas + Seguir en









El paraguayo salió lesionado contra Huracán y ya se conoce la gravedad y cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

El delantero paraguayo ya había arrastrado una molestia física en la previa del partido y se terminó agravando la situación tras intentar una pirueta en el área rival, quedando tendido en el césped.

Boca atraviesa una mala racha tras perder por Copa Libertadores y quedar eliminados en octavos de final del Torneo Apertura ante Huracán. Al golpe deportivo se le sumó otra mala noticia: Adam Bareiro sufrió una lesión que lo marginará de las canchas por lo que resta del semestre.

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El delantero padece dos desgarros: uno en el complejo aductor y otro en el recto anterior del abdomen izquierdo, según los estudios realizados. De esta manera, tiene un plazo mínimo de cuatro semanas para su rehabilitación, por lo que estaría descartado para los duelos ante Cruzeiro y Universidad Católica.

Adam Bareiro lesionado: quién será su reemplazo El delantero paraguayo ya había arrastrado una molestia física en la previa del partido y se terminó agravando la situación tras intentar una pirueta en el área rival, quedando tendido en el césped.

Aunque intentó continuar, el dolor lo obligó a abandonar la cancha entre gritos de frustración. Al pasar por el banco de suplentes, su frase fue premonitoria para el cuerpo técnico: "Se me soltó algo".

bareiro-quiso-seguir-jugando-pero-apenas-volvio-a-la-cancha-sintio-un-dolor-insoportable-foto-fotobaires-BF6ZDQN6MNHEXC5HQHMI7FCSQI El paraguayo salió lesionado contra Huracán y ya se conoce la gravedad y cuánto tiempo estará fuera de las canchas.

Ante la ausencia del futbolista, que se había vuelto imprescindible en el esquema del entrenador Claudio Úbeda, ya se barajan alternativas para los partidos por Copa Libertadores. Milton Giménez sería la opción más natural. El ex-Banfield, que viene de marcar un gol, atraviesa un gran presente con cuatro tantos en sus últimos seis encuentros y ofrece un perfil similar de referencia de área. Otra opción, es una variante táctica. Si decide no utilizar un centrodelantero clásico, Úbeda podría centrar a Miguel Merentiel y sumar a Exequiel Zeballos por las bandas para ganar desequilibrio. Así, sin competencia local tras la caída ante el equipo de Parque Patricios, Boca enfoca todas sus energías en sellar la clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

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