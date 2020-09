El 'Mono' Burgos anunció cuando dirigirá a River y qué hará mientras tanto

Después el 'Mono' estimó que si "alguna vez River y Boca pusieron jugar una final de Copa Libertadores en el Santiago Bernabéu, bien podrían hacerlo Barcelona y Real Madrid en el Monumental de River".

Luego comparó al entrenador español Luis Aragonés, que lo dirigió en Atlético Madrid cuando él sufrió un cáncer, con Carlos Griguol, y dijo que son "muy parecidos".

"En aquel momento que me dijeron que tenía un cáncer y era una enfermedad que no manifestaba dolor, Aragonés me preguntó si me iba a operar, pero yo le dije que primero iba a jugar un partido que teníamos por delante. Aprendí mucho de él, y de Timoteo adquirí ese hábito de mascar chicle", recordó.

"Ahora mi objetivo es dirigir en todo el mundo, y como dijo Marcelo Bielsa, lo único que no negocio es que no se corra. Después, un Román Riquelme podía jugar en cualquier equipo del planeta, pero como hizo Carlos Bilardo con Diego Maradona, había que armarle un equipo a su alrededor para que ellos corran menos, como pasaba con Enzo Francescoli en River", describió finalmente el 'Mono'.

Nelson Vivas será quien ocupará su lugar como primer ayudante de Simeone en el 'Colchonero', y el puesto de éste será para un exayudante suyo en Estudiantes de La Plata como Hernán Bonvicini.