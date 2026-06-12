Canadá denegó la visa a Thomas Partey y no podrá jugar en el debut de Ghana ante Panamá + Agregar ámbito en









El mediocampista no podrá ingresar al país, donde el 17 de junio está previsto que enfrente a los panameños en el debut mundialista. El ghanés está acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual, aunque los canadienses no aclararon los motivos del rechazo.

Thomas Partey en el centro de la polémica.

Canadá le denegó este viernes la visa al futbolista internacional ghanés Thomas Partey. El jugador se perderá el partido debut de Ghana en el Mundial 2026 ante Panamá que se jugará el próximo 17 de junio en Toronto.

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La noticia fue comunicada este viernes por la FIFA, luego de tomar conocimiento de la situación migratoria del jugador. Según informaron, Partey no podrá desplazarse desde la concentración de Ghana en Boston (Estados Unidos) a Canadá porque su solicitud de visado fue rechazada por EEUU.

“La FIFA puede confirmar que el jugador Thomas Partey no podrá viajar desde la base de concentración de Ghana en Boston a Canadá para su primer partido contra Panamá el miércoles 17 de junio, ya que su solicitud de visado ha sido rechazada por el Gobierno canadiense”, indicó el organismo.

Qué hay detrás del rechazo de la visa a Thomas Partey Desde Canadá no explicaron los motivos. Sin embargo, el internacional ghanés de 32 años, actualmente jugador del Villarreal, está acusado de siete cargos de violación y uno de agresión sexual relacionados con denuncias presentadas por cuatro mujeres. Los hechos habrían ocurrido entre 2020 y 2022.

Partey llega al Mundial con un total de 58 participaciones con las “Black Stars”. Es uno de los integrantes del equipo en el Mundial de Qatar 2022. El impedimento a ingresar a Canadá supone un duro golpe para el equipo.

Ghana, uno de los integrantes del Grupo L Inglaterra vs. Croacia – Dallas Stadium – Miércoles 17/06, 18:00

Ghana vs. Panamá – Toronto Stadium – Miércoles 17/06, 21:00

Inglaterra vs. Ghana – Boston Stadium – Martes 23/06, 18:00

Croacia vs. Panamá – Toronto Stadium – Martes 23/06, 21:00

Panamá vs. Inglaterra – New York New Jersey Stadium – Sábado 27/06, 19:00

Croacia vs. Ghana – Philadelphia Stadium – Sábado 27/06, 19:00