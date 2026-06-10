Causa Vélez: la Justicia confirmó el sobreseimiento de los jugadores denunciados por abuso sexual + Agregar ámbito en









La Justicia tucumana rechazó el recurso de la querella y ratificó el cierre de la causa contra Sebastián Sosa, Braian Cufré, Abiel Osorio y José Florentín.

El Tribunal de Impugnación Penal de Tucumán confirmó el sobreseimiento de los cuatro exjugadores de Vélez denunciados en 2024.

El Tribunal de Impugnación Penal del Centro Judicial Capital de Tucumán confirmó el sobreseimiento de los exjugadores de Vélez Sarsfield en la causa por abuso sexual agravado iniciada a partir de una denuncia realizada en 2024.

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Los futbolistas involucrados en el expediente son Sebastián Sosa Silva, Braian Ezequiel Cufré, Abiel Alesio Osorio y José Ignacio Florentín Bobadilla.

Los fundamentos del sobreseimiento La vocal Patricia del Valle Carugatti rechazó el recurso presentado por la querella contra la resolución dictada en diciembre de 2025 por el juez Augusto Paz Almonacid, quien había dispuesto el sobreseimiento de los cuatro acusados. En un fallo de 59 páginas, la magistrada analizó los planteos de la representación legal de la denunciante y los desestimó.

Según la denuncia, una joven tucumana aseguró que, tras un partido de Vélez en la provincia, los jugadores la invitaron a una habitación del hotel Hilton, donde estaban hospedados. Allí, de acuerdo con su relato, consumieron alcohol y tres de ellos habrían abusado de ella mientras se encontraba desvanecida.

La denunciante también sostuvo que Sosa dormía en la habitación, pero que estaba al tanto de lo que ocurría. Tras la presentación judicial, los cuatro futbolistas estuvieron bajo prisión preventiva con arresto domiciliario durante casi tres meses, antes de recuperar la libertad.

El giro en la causa llegó en octubre de 2025, cuando Florentín presentó una denuncia contra la joven, sus abogados y el diputado nacional Carlos Cisneros por presunta asociación ilícita destinada a falsear pruebas. En ese marco, se realizaron allanamientos en estudios jurídicos, domicilios de testigos y en la casa de la abuela de la denunciante. En el análisis de los teléfonos se encontraron mensajes que las defensas consideraron relevantes para cuestionar la acusación. En diciembre, el juez Paz Almonacid sobreseyó a los cuatro acusados por falta de elementos suficientes para sostener la acusación penal, decisión que ahora fue confirmada por el Tribunal de Impugnación.