Barracas le ganó a River y frustró la ceremonia por el debut de Nicolás Otamendi + Agregar ámbito en









En la primera fecha de la Liga Profesional de Fútbol, "El Guapo" se llevó una victoria del Monumental con un gol de Gonzalo Morales.

Barracas sorprendió al Millonario en el Monumental. LPF

En su debut en esta edición de la Liga Profesional de Fútbol, Barracas Central ahogó la fiesta de River Plate y le ganó 1 a 0 en el Mas Monumental. El local realizó una emotiva ceremonia por la llegada de Nicolás Otamendi, que se sumó a un plantel con otros dos campeones del mundo (Gonzalo Montiel y Marcos Acuña). Otro miembro de la selección del 2022 fue anunciado en el Millonario esta semana: Ángel Correa.

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Gonzalo Morales rompió el cero con un gol a los '22 en el Más Monumental, luego de un rebote hacia el medio por parte de Santiago Beltrán ocasionado por tapar el centro de Rodrigo Insúa. Lucas Martínez Quarta igualó el marcador antes del entretiempo, con un cabezazo tras un centro de Gonzalo Montiel, pero Nazareno Arasa, árbitro del partido, fue llamado por el VAR y anuló el tanto por offside.

Tras dos cambios y el descanso largo, Facundo Colidió sacudió el travesaño desde un tiro libre de River y casi iguala el tanteador. Barracas también movió su equipo en campo, mientras que en River se concretó el debut de Ángel Correa. Los minutos finales del partido fueron los más disputados y el visitante acumuló amarillas en su plantel (cinco amonestados). Sin embargo, y a pesar de la polémica por un penal no cobrado, finalmente "El Guapo" se llevó los tres puntos en el Mas Monumental.

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Morales aprovechó el rebote y pone el primer del partido.



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Barracas Central: Marcelo Miño; Rafael Barrios, Kevin Jappert, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini; Tomás Porra, Dardo Miloc, Iván Tapia, Rodrigo Insúa; Norberto Briasco, Gonzalo Morales. DT: Damián Ayude.

Con información de Noticias Argentinas.-