Con dos argentinos en el top 10: los valores de mercado de los futbolistas tras el Mundial 2026 + Agregar ámbito en









Dos integrantes de la Albiceleste integran esta prestigiosa lista, donde están los jugadores más caros tras la Copa del Mundo.

El goleador de Noruega figura entre los futbolistas más valiosos tras el Mundial 2026. Cuenta de X: @ErlingHaaland

El Mundial 2026 dejó historias memorables, pero la pelota continúa su marcha. Mientras diversos países retomaron la competencia, en Europa la nueva temporada inicia en breve y varios clubes celebran excelentes noticias tras el certamen de selecciones.

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Muchas figuras destacadas sufrieron un importante incremento en el valor de sus fichas, en medio de versiones sobre posibles traspasos. Esta situación impacta de lleno en las instituciones interesadas en sumar jerarquía, al conocer los montos requeridos para concretar dichos fichajes.

Hay integrantes de Argentina entre los 10 jugadores mejor valorados tras el Mundial 2026. Cuenta de X: @Argentina El podio de los u$s220 millones: los futbolistas que aumentaron su valor El ranking exhibe a tres profesionales con cotizaciones iguales o superiores a u$s220 millones. La cima se comparte entre Erling Haaland, del Manchester City, y Lamine Yamal, del Barcelona, consolidados como los nombres de mayor tasación global.

Mientras el delantero impulsó a Noruega hacia una participación histórica al alcanzar los cuartos de final por primera vez, el atacante blaugrana festejó el título con la selección de España pese a no ser de los más destacados. Ambas fichas alcanzaron una cifra estimada en u$s250 millones, lo que significa que también son las figuras más caras de todo el planeta del fútbol.

La tercera posición pertenece al máximo artillero del Mundial 2026: Kylian Mbappé, del Real Madrid, referente principal del seleccionado de Francia. El pase del atacante se ubica en u$s227 millones, cerrando un trío exclusivo en semejante escalón económico. Si bien ninguno de los tres está cerca de abandonar sus clubes, quienes quieran quedárselos deberán empezar a negociar a partir de esas cotizaciones.

Yamal es, junto a Haaland, el jugador mejor valorado del mundo. Cuenta de X: @SEFutbol Julián Alvarez y Enzo Fernández: los argentinos en el top 10 Argentina cuenta con presencia dentro de la nómina principal tras el desarrollo del torneo ecuménico. Quien escolta al grupo de vanguardia en la cuarta ubicación es el francés Michael Olise, futbolista del Bayern Múnich, con una tasación proyectada en u$s193 millones. El quinto escalón pertenece a otra figura del Real Madrid: el británico Jude Bellingham, valuado en u$s183 millones. En el puerto seis aparece Julián Álvarez, con un valor de mercado fijado en u$s136 millones, envuelto en rumores sobre una salida del Atlético de Madrid durante la actual ventana de pases. Los ingleses Elliot Anderson, del Manchester City, y Morgan Rogers, reciente incorporación del Chelsea, ocupan el séptimo y octavo lugar respectivamente. Sus fichas bordean los u$s125 millones. Finalmente, Enzo Fernández se ubica noveno con una cifra de u$s113 millones, mientras la promesa Pau Cubarsí, campeón con España y baluarte del Barcelona, cierra el ranking en igual monto.