Lionel Scaloni recibió a veteranos de Malvinas y fue homenajeado

Integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de San Lorenzo visitaron al entrenador de la Selección Argentina, le entregaron distintos presentes y agradecieron las alegrías deportivas de los últimos años.

Lionel Scaloni recibió en Pujato a integrantes del Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas de San Lorenzo , con quienes compartió un emotivo encuentro luego de la participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026.

En un clima de cercanía y respeto, el entrenador conversó con los excombatientes, recibió distintos obsequios y accedió a fotografiarse con todos los presentes. Desde la agrupación destacaron especialmente su sencillez y predisposición.

Después de la visita, los veteranos compartieron imágenes de la reunión en sus redes sociales y le dedicaron un mensaje al director técnico: “Visitamos al entrenador de nuestra Selección, Lionel Scaloni. El causante de tantas alegrías el último mes. El trabajo y la historia que hizo por nuestro país fueron impresionantes ”.

También agradecieron el trato recibido durante el encuentro: “Gracias, Lio, por el cálido y respetuoso recibimiento hacia nosotros, por aceptar los presentes y regalarnos un poco de tu tiempo. Nuestros colores nos unen”.

Scaloni, nacido en Pujato, quedó nuevamente en el centro del reconocimiento popular tras conducir al seleccionado hasta la final del Mundial. La visita de los excombatientes sumó un nuevo gesto de agradecimiento hacia el entrenador por el ciclo más exitoso de la historia reciente del equipo nacional.

El emotivo spot que publicó la Selección argentina tras perder la final del Mundial 2026

La Selección argentina sigue cicatrizando luego de lo que fue la derrota ante España por 1 a 0 en la final del Mundial 2026. A pesar de no haber conseguido el bicampeonato, la cuenta oficial del seleccionado nacional subió un emotivo video haciendo referencia a todo lo que atravesaron hasta llegar a la última instancia.

Además, hay un claro mensaje para los hinchas argentinos: “Si logramos esto, imaginate, lo que juntos, podemos seguir logrando”, afirma uno de los relatos en el video. En el mismo se ven las frustraciones y las coronaciones que hicieron soñar a todo el pueblo.

El comercial evoca los inicios de Lionel Scaloni como entrenador de la Selección y le propone al espectador un ejercicio de memoria: pensar si, cuando fue anunciado como técnico interino, creía posible semejante desenlace. "Quién te hubiera dicho que bancar a un DT interino iba a ser el primer paso para la gloria eterna", sentencia el video.

La historia siempre la escribe ARGENTINA pic.twitter.com/brKvCngGrB — Selección Argentina (@Argentina) July 24, 2026

El nacido en Pujato no apareció por primera vez en 2019 en la previa de la Copa América, sino que ya era parte del proceso del ciclo de Jorge Sampaoli en Rusia 2018, que culminó con la eliminación ante Francia por 4 a 3 en octavos de final. Ante tantas polémicas con los jugadores y una necesidad de recambio en el plantel, Claudio Tapia, presidente de la AFA, lo designó como el nuevo entrenador provisional.

Por otro lado, uno de los protagonistas del spot es Lionel Messi. “Si alguien te hubiera asegurado que lo volveríamos a ver sonreír otra vez”, se le escucha decir a la voz en tono emotivo. Desde la frustración de perder la final en el Mundial 2014 hasta llegar a ganar la Copa del Mundo en Qatar 2022. Con un repaso sobre la primera Copa América obtenida en 2021, el bicampeonato de 2024 y la Finalissima contra Italia en 2022, “para poner de rodillas a los europeos”.

Después de mencionar las condecoraciones que obtuvo la “Scaloneta”, rememora lo que fue esta participación en el Mundial 2026. “Si hace tan solo un mes te hubieran jurado que íbamos a remontar partidos en el Mundial como en el potrero ¿Lo hubieras soñado?”.

A través de un emocionante resumen de los encuentros más épicos de la Selección en esta cita mundialista —desde la victoria ante Egipto con gol de Lionel Messi hasta el significativo duelo contra Inglaterra—, el video finaliza con un mensaje de cara al futuro. "¿Y si hay más capítulos para escribir?", plantea el cierre del spot, en clara alusión a los rumores sobre la continuidad de Scaloni al mando del equipo.