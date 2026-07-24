El campeón de la Premier League va por Julián Álvarez

Se trata del Arsenal, equipo que ya lo buscó al delantero antes de que se vaya a España y vuelve a la carga por el argentino.

En medio de los rumores de negociación del Atlético Madrid y el Barcelona , ahora un nuevo equipo se sumó a la lucha por Julián Álvarez. El Arsenal de Mikel Arteta intentará hacer una gran inversión por el delantero de la Selección argentina , jugador que ya habían tratado de comprar en el pasado.

Cuando la “Araña” estaba pasando por un momento irregular en el Manchester City con Pep Guardiola, por falta de minutos, Los Gunners intentaron hacerse de su servicio en reemplazo del lesionado Gabriel Jesús por tener cualidades parecidas a las que buscaba el técnico español: jugar de falso delantero y ayudar al mediocampo .

Finalmente, el cordobés se fue al Atlético tras una seductora oferta del “Cholo” Simeone para ser la figura en el proyecto a futuro del Colchonero. El pase se hizo por u$s 82 millones y no pudo conseguir ningún título en sus dos temporadas. En total, cosechó 49 goles y 17 asistencias en 106 partidos.

La novela del mercado en España todavía tiene varios capítulos por abordar. Luego de que el Atleti desestimara las negociaciones del Barcelona , por no querer dárselo a un competidor directo en La Liga y por diferencias con la dirigencia, el Arsenal es el que más fuerza tiene para llevárselo.

Según The Times, Los Cañoneros estarían dispuestos a desembolsar u$s100 millones por el delantero argentino, aunque esa cifra no convence del todo al equipo español. Por ese motivo, además de darles una elevada cifra de dinero, tienen pensado sumar a las negociaciones al delantero Viktor Gyökeres, quien llegó en 2025 al club por u$s75 millones desde el Sporting Lisboa de Portugal.

Julián Álvarez y el deseo de cumplir su sueño

En medio de su participación con la Selección argentina en el Mundial 2026, Julián habló sobre su futuro luego de la victoria ante Austria por fase de grupos. “Hablé con las personas del Atlético de Madrid y creo que lo mejor para todos es una transferencia, quiero cumplir mi sueño”, sentenció.

En el momento en el que se refirió a su sueño lo dijo porque quiere ir al Barcelona. Cuando él era todavía un niño en las inferiores de Club Atlético Calchín, fue consultado de qué equipo era hincha y no titubeó en su respuesta: “Soy de River, del Barça, De Calchín y de Argentina”. Por lo que la respuesta a cuál era su aspiración fue bastante clara.

Julián Álvarez habló sobre su futuro y le envió un guiño al Barcelona

El presidente Colchonero, Enrique Cerezo, se refirió a los rumores antes de que el argentino ponga en duda su continuidad: “Julián Álvarez es un jugador del Atlético de Madrid. Y el que quiera a Julián que venga, vea el contrato y si le interesa se lo llevará”, en el contrato del exRiver la cláusula es de €500 millones, por lo que antes de que hable en zona mixta con ESPN, la única vía fiable era pagar lo que decía en el compromiso contractual, pero el suceso abrió muchas puertas.