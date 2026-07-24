El Colo-Colo cerró a Vozinha, tras su gran actuación en el Mundial 2026

El arquero sensación de la Copa del Mundo encontró nuevo club y se mudará a Sudamérica para vivir su primera experiencia en el continente.

Una de las figuras del Mundial 2026 fue el arquero de Cabo Verde , Vozinha, siendo clave para conseguir resultados históricos para su selección. Tras su gran desempeño, varios clubes del mundo posaron sus ojos en él, pero finalmente el Colo-Colo de Chile cerró su fichaje, tras quedar libre del Chaves de Portugal.

En la primera cita mundialista en la historia del país, llegaron hasta dieciseisavos de final, en donde quedaron eliminados frente a la Selección argentina . Lo sorprendente de los caboverdianos es que compartieron grupo con la flamante campeona del mundo, España, y con la Uruguay de Marcelo Bielsa, en donde ambos partidos lograron empatarlos.

Su actuación contra España fue la más destacable. En un encuentro en el que La Roja tuvo el total dominio de la pelota, Vozinha pudo mantener su arco en cero con siete atajadas clave . Luego del partido, las redes sociales se dispararon y en tan solo unas horas obtuvo 13 millones de seguidores en Instagram, hasta llegar a los 29,5 millones que tiene a día de hoy.

Si bien el Colo-Colo no jugará ninguna copa internacional en lo que queda de año, el arquero de 40 años tendrá la primera oportunidad real de demostrar sus dotes en un club grande, debido a que su carrera se basó en jugar con equipos denominados “chicos”.

Josimar José Évora Dias , de 40 años, fue uno de los jugadores de mayor edad en esta edición del Mundial. Ya ha declarado que el nombre que aparece en su espalda tiene su origen en su infancia, cuando vivía en la isla de São Vicente, en Cabo Verde.

"El apodo viene de mis abuelos. Nunca viví con mis padres. Cuando nací, mi padre estaba en el ejército y mi madre siempre tuvo que trabajar para ganarse la vida. Así que siempre crecí con mis abuelos. En mi barrio, los chicos eran mucho mayores y yo siempre jugaba en la calle, donde me pegaban mucho", explicó al sitio web de la FIFA.

Vozinha en el Mundial 2026.

Josimar José Évora Dias concluyó: "Jugaba muy bien con los pies, era competitivo y rebelde, no le gustaba perder. Recibía muchos golpes, y cuando no podía vengarse , volvía a casa enfadado, con cara de pocos amigos, y se burlaban de él, diciendo que iba a quejarse a sus abuelos".

Cuando inició su carrera como jugador y abandonó Cabo Verde, todavía se llamaba Josimar; sin embargo, se encontró con otro portero con el mismo nombre en Angola. Para evitar confusiones, decidió usar su apodo de la infancia. Además, su verdadero nombre, Josimar, era un homenaje del padre del portero al lateral del Botafogo que jugó con Brasil en el Mundial 1986.

Vozinha frente a España. @futbolnamass

Su carrera profesional estuvo marcada principalmente por etapas en equipos más modestos. Descubierto por Batuque, también jugó en el Mindelense antes de iniciar su carrera internacional.

A lo largo de los años, jugó en el Progresso de Angola, el Zimbru Chiinu de Moldavia, el AEL Limassol de Chipre, el AS Trenín de Eslovaquia y el Gil Vicente de Portugal, antes de fichar por el Chaves.