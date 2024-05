Champions League: cúanto paga un triunfo del Real Madrid y cuánto uno el Borussio Dortmund

Real Madrid es el favorito en las apuestas. Se paga u$s 1,41 por su victoria. Por otra parte, si el Borussia Dortmund logra quedarse con la Copa, la cuota será de u$s 3,79, en la mayoría de las casas.

Además, se calculan por lo menos 2,5 goles en el partido , que se pagarán a u$s 1,77, la cuota es de u$s 3,57 si ambos equipos hacen más de 3,5 goles .

El llamado a anotar, por parte de los germanos, es Füllkrug y de hacerlo en cualquier momento del partido se pagaría a u$s 4.54. De los merengues, son los tantos de Rodrygo los que tienen una cuota mayor con u$s 8,93. Además, pese a que tiene cinco goles, al igual que Joselu y Vinicius, es el goleador del Real Madrid con mayor probabilidad de convertir (5,62 goles esperados en la competición).

También es posible apostar por los momentos del partido en los que podría ganar cada equipo: en los penales se paga u$s 16,23 por la victoria; en tiempo extra, el Real Madrid tiene la cuota de u$s 11,90 por ser el de mayor probabilidad, mientras que el Dortmund se paga a u$s 24,88. A esto se puede sumar el empate a cero en los 90 minutos. Si ningún jugador anota el pago sería de u$s 12,98.

Y para un partido que parece ser bastante cerrado, apostar por la cantidad de remates al arco es otra opción:

Disparos totales: más de 8,5 (u$s 1,80) o menos de 8,5 (u$s 2,25).

Disparos Borussia Dortmund: más de 3,5 (u$S 1,98) o menos de 3,5 (u$s 2.00).

Disparos del Real Madrid: más de 4,5 (u$s 1,67) o menos de 4,5 (u$s 2,49).

Ambos equipos anotan (cuota: 1.72): El cotejo apunta a ser de acción y reacción, teniendo el antecedente de que los dos cuadros saben ser protagonistas con el balón y contragolpear. Y al tratarse de una definición a juego único, es evidente que no se guardarán nada.

Tiros de esquina (más de 8.5, cuota: 1.51): La principal fortaleza del Madrid está en las bandas, con la velocidad y el desequilibrio de Vinícius o Rodrygo. A la vez, el Dortmund cuenta con Jadon Sancho o Karim Adeyemi para alimentar a Niclas Füllkrug. Así, es posible que haya varios córneres.

Remates totales (más de 14.5, cuota: 1.65): Tomando en consideración el poderío de ataque que poseen los dos conjuntos, es viable que exista un holgado número de avances peligrosos. Al margen de los disparos directos al arco (que también aparecen en este rubro), se espera que haya al menos 15 intentos ofensivos.

Total de goles (menos de 3.5, cuota: 1.45): Por otro lado, hay un factor común en las últimas cinco finales de la Liga de Campeones: hubo menos de 2.5 goles y, por si fuera poco, en las cuatro más recientes ocurrió el rango de 0-1 gol. De esta forma, es posible que no haya un marcador amplio

Para Bet365, el Real Madrid es el firme candidato a ganar el partido frente a Borussia Dortmund. Por eso, el conjunto alemán paga una cuota considerablemente más alta: 1,62. La cuota por el empate es de 4,70 y la del triunfo del Borussia 4,75.

Por su parte, a la hora de establecer las cuotas para determinar qué equipo se quedará con el título de la Champions League, la diferencia sigue estando a favor del Real Madrid: 1,30 contra 3,50.

En el caso de Betano, los pronósticos previos a la final de la Champions League van en la misma sintonía: el Real Madrid sigue siendo el candidato a ganar el partido, mientras que el empate es el segundo resultado posible. La cuota más alta la paga el triunfo del Borussia Dortmund.

La cuota del Real Madrid es de 1,65, la del empate 4,30 y la del Dortmund 4,90.

¿Qué equipo ganará la final de la Champions League? Es otra de las opciones que presentan las casas de apuestas para jugar y ganar con este partido. Y en este caso, desde Betano entienden que el poderío del Real Madrid se terminará imponiendo en la final del próximo sábado.

La cuota del Madrid es de 1,34 contra 3.30 del Borussia

A´PUESTAS CHAMPIONS 2024.jpg Las casas de apuestas tambiém juegan su Champions. Para todas el amplio favortio es el Real Madrid. cRYPTOnEWS

Un tercer parámetro para medir las posibilidades de quedarse con el título de la UEFA Champions League es observar las cuotas que establece Codere, otra de las casas de apuestas más prestigiosas y reconocidas.

La cuota para el Real madrid es de 1,60, por el empate es de 4,10 y por Borussioa 5,00.

En coincidencia con Bet365 y Betano, desde Codere también consideran al Real Madrid como gran candidato a quedare con el triunfo en la final de la Champions League, Además, es la casa de apuesta que paga la cuota más alta ante un posible triunfo del Borussia Dortmund y la cuota más baja por la victoria del Real Madrid, dejando así en claro que la victoria alemana es prácticamente un batacazo: 1,30 del Real Madrid, contra 3.20 del Dortmund.

En conclusión, las chances y posibilidades del Borussia Dortmund de ganar la final de la Champions League resultan menores que las del Real Madrid, por todos los argumentos esgrimidos. Sin embargo, nunca hay que dar por muertos a los equipos alemanes, sobre todo en esta clase de partidos, en los que sacan a relucir un espíritu de lucha y el temple necesario para afrontar las batallas más difíciles, aun aquellas que parecen imposibles.

Real Madrid y Borussia Dortmund juegan la final de la Champions League: todos los detalles

Real Madrid y Borussia Dortmund se enfrentarán este sábado 1 de junio en el Estadio Wembley de Londres, Inglaterra, en el marco de la final de la UEFA Champions League 2023-24.

Cabe destacar que el encuentro, que cuenta con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic, comenzará a las 16 (hora argentina) y se podrá ver en vivo por televisión a través de ESPN, como así también por la plataforma Star+.

¿Cuánto valen los planteles del Real Madrid y el Borussia Dortmund?

Dos modelos de clubes distintos. Son los dos extremos de una misma batería que se retroalimentan. Uno, un club formador y vendedor: Borussia Dortmund; el otro un comprador de figuras consagradas o a punto de explotar: Real Madrid.

Según el sitio Transfermarkt, el madrista vale un poco más que el doble que el de los aurinegros.

¿Cuántos millones ganará el campeón de la Champions League?

Real Madrid y Borussia Dortmund son los finalistas de esta edición 2023/24 de la Champions League. Solo por el pase a la final ambos equipos se embolsaron u$s16,87 millones cada uno.

El equipo que levante el trofeo de la UEFA Champions League (o comúnmente aún llamada Copa de Europa) recibirá u$s 4,7 millones adicionales.

Champions League 2024: por qué el premio al campeón de UEFA es mayor para el Real Madrid que para el Borussia Dortmund

que se va a dar entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund por la final de la UEFA Champions League 23-24. Todos los reflectores están metidos en la previa de un partido muy prometedor, como lo suelen ser estos encuentros, pero poco se habla de la suma millonaria de dinero que se llevará el ganador.

En este aspecto vale aclarar que la cantidad de millones que ganará el campeón va a ser muy distinta a la que ganaría su rival. En este caso, el equipo de España tiene una ventaja por sobre el alemán, que además cuenta con no ser el favorito a quedarse con la "orejona". ¿Por qué no es la misma suma para los dos equipos en caso de campeonar?.

La Inteligencia Artificial da como favorito al Real Madrid pero no por un amplio margen

La final por la Champions League ya ingresó en la cuenta regresiva y queda dos días para saber quién logrará conquistar la tan deseada "Orejona", el sábado desde las 16 (hora de la Argentina), en el Nuevo Estadio Wembley.

El Real Madrid, que dejó en el camino al Bayern Múnich, irá por su título número 15 en esta competencia, mientras que el Borussia Dortmund, que pudo superar al PSG en semifinales, saldrá en busca de su segunda Champions.

Como ya se hizo una costumbre, la Inteligencia Artificial fue consultada para que realice su predicción para esta final.

Según el chat GPT de Google, la lA, el conjunto de Carlo Ancelotti es el favorito para ganar este compromiso y sus argumentos para defender la predicción fueron "el historial del Real Madrid, que, como es de público conocimiento, está muy a su favor". Por otra parte, destacó "el gran plantel que tiene el conjunto de la Casa Blanca, con jugadores clave como Vincius Jr y Junes Bellingham, ex Borussia Dortmund".