Final de la Champions League: ¿cuánto valen los planteles del Real Madrid y el Borussia Dortmund?

El sábado definirán una nueva edición del máximo certamen europeo dos modelos distintos. Uno coprador y otro formador-vendedor. En este marco, el Madrid tiene una valorización de u$s 1.128 millones, mientras que los alemanes apenas superan los u$s 43,4 millones.

El Dortmund no es un club modesto, pero no se lo comparar con el Real Madrid, una marca registrada nivel mundial y con una escala de ingresos y gastos superlativas al lado de la institución alemana-

Aunque el club alemán es uno de los más importantes de su país, su grandeza palidece ante la del poderoso equipo español.

Aunque ya sabe lo que es salir campeón de la Champions (la conquistó en 1997) el elenco negriamarillo es uno de los que menos veces ha ganado el prestigioso torneo, a diferencia del Real Madrid, que se posiciona como el máximo vencedor en toda la historia del certamen, con 14 “Orejonas” en su poder.

Además, el valor de su millonario plantel palidece ante la cotización que alcanza la escuadra merengue.

Según el sitio Transfermarkt, el madrista vale un poco más que el doble que el de los aurinegros.

Los jugadores del Real Madrid alcanzan en conjunto un valor total de u$s 1.128 millones. El futbolista más caro es Jude Belligham, cuyo pase se estima en u$s 195 millones y es seguido muy de cerca por Vinícius Júnior (u$s 163 millones).

Según el mismo sitio web, en el Borussia Dortmund ninguno de los jugadores supera los u$s 43,4 millones en valor de mercado. Con ese valor aparece una de sus máximas figuras, Julian Brandt, junto a Donyell Malen, que está lesionado, y su arquero Gregor Kobel. Un escalón más atrás, en u$s 32,5 millones, están Nico Schlotterbeck e Ian Maatsen, seguidos de cerca por Jamie Bynoe-Gittens y Karim Adeyemi, en u$s 30,3 millones. En total, el plantel profesional está valuado en u$s 503,2 millones. Es decir, existe una diferencia de u$s 625,4 millones entre los dos clubes.

Dos equipos, dos estilos: un formador y un comprador

Borussia Dormund y Real Madrid viven en dos ecosistemas absolutamente distintos y opuestos.

Los alemanes tuvieron que cambiar su forma de gestionar para lograr subsistir; los españoles apelan a la billetera para seguir dominando en el fútbol europeo y mundial.

El cambio en la gestión de gobernabilidad económica-financiera e produjo en Borussia a partir de 2005.

El equipo venía de ser campeón de la Bundesliga y subcampeón de la Copa Uefa en 2002. Sion embargo, las finanza del club delataban que el modelo económico no era sustentable.

borussia dortmund equipo.jpg El plantel del Borussia Dortmund tiene una valorización mucho menor a la de su rival del sábado en la definición de la Champions League: apenas u$s 43,4 millones. Reuters

Precisamente en 2005 Borussia Dortmund estaba a punto de declararse en bancarrota, por lo que debió reformular un plan de seneamiento acordado con accionistas y socios para poder seguir subsistiendo.

Por lo tanto, en los albores del Siglo XXI el club alemán comenzó a desarrollar una política de promoción de juveniles y mirar a futbolista preadolescentes de otros países para comprarlos, formarlos y que “exploten” cuando suban a primera para luego poder venderlos a instituciones poderosas.

De esta forma, Borussia se convirtió en un banco de pruebas para el fútbol del continente europeo. Es ya como un sello: si un futbolista rinde en el Dortmund está listo para el fútbol de elite.

Esta fue la fórmula con la cual comenzó a hacer caja. Un ejemplo es el de Jud Belligham, un mediocampista inglés que debutó con tan solo 16 años en el Birmingham y, poco después, dio qué hablar en el Championship (la Segunda División inglesa).

El jugador, que apenas era conocido por la prensa local, llamó la atención del Dortmund, quien decidió apostar por él y lo compró en casi u$s 12 millones, que terminaron siendo u$s 32,5 millones por objetivos.

Tras destacarse en la primera del Dortmund, Belligham es vendido al Real Madrid tres años después en u$s 111.3 millones

Para el Dortmund fue una exorbitante ganancia a nivel económico que puede verse opacada por lo que haga Bellingham ante su exequipo en la final.

El ciclo natural del jugador que pasa por el Dortmund es explotar en el club, irse a uno más grande y probablemente no volver. Así los alemanes vieron pasar por sus filas en los últimos años a jugadores de la talla de Ousmane Dembélé (PSG), Christian Pulisic (Milan), Pierre-Emerick Aubameyang (Marsella), Erling Haaland (Manchester City), Henrikh Mkhitaryan (Inter), Mario Götze (Eintracht Frankfurt) y Achraf Hakimi (PSG), entre los más destacados.

Además, la institución tiene la particularidad de ser el único en Alemania que cotiza en la bolsa de valores (desde los 2000).

Con el pase a la final de la Champions de este año, , la acción trepó un 12,74% y acumula un 13,97% anual. Pero en el global, desde su salida al mercado alemán, la caída es de casi el 57%.

La billetera “Real”

Real Madrid es el caso totalmente opuesto: no cotiza en bolsa ni tiene una composición económica de capitales mixtos como los alemanes, que igualmente están atados a la regla del 50+1 para conservar la propiedad de los socios.

Sin embargo, Real Madrid es una marca consolidada a nivel mundial dentro del fútbol. Tiene aceitada toda una maquinaria comercial que alimenta los extraordinarios plateles que arma su presidente Florentino Pérez. Comienza desde los niños que usan la camiseta Merengue al sueño de conocer el Bernabéu de adultos, la televisación, los socios…

Desde aquél recordado equipo de los “Galácticos” Real Madrid suele ser deficitario en el mercado de pases. No obstante sustenta el modelo de negocios de sus astronómicas compras compensándolo con marketing, venta de camisetas y todos los productos de su marca.

Sin embargo, en los últimos años, más allá de la llegad de Belligham, cuenta con un plantel más estable que lo va reforzando ocasionalmente en puesto que necesita.

En este último mercado, el Merengue terminó u$s 132 millones abajo en el balance.

REALMADRID EQUIPO.webp Los jugadores del Real Madrid alcanzan en conjunto un valor total de u$s 1.128 millones, un poco más del doble que el del Borussia Dortmund. Reuters

De tanto en tanto, el Madrid también aplica el modelo formador del Dortmund. Casos como los del turco Arda Güler (comprado desde el Fenerbahçe con 19 años), Federico Valverde (de Peñarol con 16) y Eduardo Camavinga (del Rennes con 18) señalan el pragmatismo del Madrid. Futbolistas señalados como un diamante en bruto que el Merengue decidió comprar para pulir. Hoy, son piezas claves del once titular del técnico Carlo Ancelotti.

Sin embargo Real Madrid es uno de los productores más grandes de futbolistas de Europa. Así lo informa el observatorio CIES, que hizo un desglose de La Fábrica y concluyó que el Madrid es el equipo que más jugadores formó que juegan en las cinco grandes ligas, con 44. ¿El retorno económico? Apenas u$s 430 millones desde el 2009. Como si hubiera vendido a cada futbolista en u$s 8,78 millones.

Con esta política institucional, se transformó en candidato en todas las ediciones de la Champions League.

Lo cierto que el sábado definirán una nueva edición del máximo torneo europeo dos clubes con modelos diametralmente opuestos.

Habrá que ver si ganará el poderoso que abre la billetera o el más modesto formador y vendedor de futbolistas.