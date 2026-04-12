Claudio Úbeda defendió el penal a Boca y cuestionó el gol de Independiente tras el empate 1-1 + Seguir en









El DT xeneize aseguró que la falta fue “clara” y denunció una mano previa en el tanto del Rojo en conferencia de prensa.

Úbeda rescató la actitud del equipo por la rotación de jugadores.

El empate 1-1 entre Boca e Independiente dejó polémica, y el entrenador xeneize, Claudio Úbeda, no dudó en tomar postura: defendió el penal que le dio el empate a su equipo y cuestionó con firmeza el gol del rival.

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“Fue penal, fue penal claro. Se revisó y hay una infracción evidente”, afirmó el DT en conferencia de prensa, en respuesta a los reclamos del lado de Independiente.

Claudio Úbeda analizó el empate 1-1 entre Boca e Independiente Además, fue más allá y apuntó contra la jugada previa al gol del Rojo: “Es muy clara la mano del delantero de ellos. Fue el inicio de la jugada del gol”, sostuvo, en referencia a una acción que el árbitro dejó pasar.

El partido, disputado en la Bombonera, estuvo marcado por decisiones arbitrales discutidas que terminaron influyendo directamente en el resultado. Mientras en Independiente cuestionaron el penal sancionado, en Boca remarcaron que también hubo un error previo no sancionado.

captura mano falta boca independiente Más allá de la polémica, Úbeda valoró el rendimiento de su equipo, que presentó una formación alternativa en medio de un calendario exigente. “Merecíamos más, tuvimos el control durante gran parte del partido”, analizó.

El entrenador también destacó la competencia interna del plantel y evitó hablar de titulares o suplentes, en la previa de compromisos clave como la Copa Libertadores y el Superclásico. En ese contexto, el empate dejó sensaciones encontradas en Boca: por un lado, la bronca por no haber ganado; por otro, la certeza de haber estado a la altura, incluso en un partido atravesado por decisiones arbitrales que seguirán dando que hablar.