Boca volvió a sufrir una dura eliminación como local, en su casa, y sumó un nuevo fracaso histórico. Anoche, perdió ante Universidad Católica de Chile y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 en la fase de grupos.
¿Y la mística? Boca quedó eliminado en la Bombonera 5 veces en 15 meses
El "Xeneize" sufrió su quinta eliminación consecutiva jugando como local en los últimos 15 meses, un registro completamente negativo y a contramano de la historia de la institución.
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El equipo de Claudio Ubeda había llegado a este compromiso con la obligación de ganar para avanzar a los octavos de final, pero la presión le volvió a jugar en contra y sumó otra frustración.
Para el hincha de Boca no es algo nuevo: se trata de la quinta eliminación consecutiva jugando como local en los últimos 15 meses. Un dato alarmante, que desnuda todo el peso que perdió la Bombonera.
El Alberto J. Armando pasó de ser un recinto completamente fuerte a uno adverso para el presente, donde le cuesta jugar y en los cotejos de eliminación la pasa muy mal.
Esta histórica racha negativa comenzó en febrero de 2025, con la histórica eliminación ante Alianza Lima de Perú, en la Fase 2 previa de la Copa Libertadores. Allí, ganó 2-1 en los 90 minutos pero luego perdió en la definición por penales, un aliado histórico de Boca. Por entonces el entrenador era Fernando Gago.
Luego continuó con la eliminación ante Independiente, donde perdió 1-0, en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Aquella noche el colombiano Alvaro Angulo silenció a la Bombonera, cuando Boca era dirigido interinamente por Mariano Herrón.
Siguió a fin del año pasado, cuando quedó eliminado ante el otro equipo de Avellaneda, contra Racing, en la semifinal del Torneo Clausura 2025. Fue otro 1-0, esta vez con gol de "Maravilla" Martínez. Ese partido quedó marcado por el cambio de Claudio Ubeda, que sacó al "Changuito" Zeballos, figura de Boca en ese momento, para meter a Alan Velasco, y fue reprobado por toda la Bombonera.
Pese a esto, el presidente Juan Román Riquelme respaldó al entrenador y lo ratificó en el cargo. Pero los fracasos no pararon. Este año, la racha de eliminaciones en la Bombonera continuó en los octavos de final del Torneo Apertura 2026: perdió 3-1 ante Huracán en el alargue.
Y por último, este jueves fue eliminado por quinta vez en un año y tres meses ante otro rival menor, Universidad Católica de Chile. Con la derrota 1-0 ante el equipo trasandino, el "Xeneize" se quedó afuera de la Copa Libertadores 2026, la gran ilusión del hincha, en la fase de grupos.
Las 5 eliminaciones seguidas de Boca en la Bombonera:
- vs Alianza Lima, Fase 2 de la Copa Libertadores 2025
- vs Independiente en los cuartos de final del Apertura 2025
- vs. Racing en la semifinal del Clausura 2025
- vs. Huracán en los octavos de final del Apertura 2026
- vs. U. Católica en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026