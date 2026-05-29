¿Y la mística? Boca quedó eliminado en la Bombonera 5 veces en 15 meses

El "Xeneize" sufrió su quinta eliminación consecutiva jugando como local en los últimos 15 meses, un registro completamente negativo y a contramano de la historia de la institución.

Boca volvió a sufrir una dura eliminación como local , en su casa, y sumó un nuevo fracaso histórico. Anoche, perdió ante Universidad Católica de Chile y quedó eliminado de la Copa Libertadores 2026 en la fase de grupos.

El equipo de Claudio Ubeda había llegado a este compromiso con la obligación de ganar para avanzar a los octavos de final, pero la presión le volvió a jugar en contra y sumó otra frustración.

Para el hincha de Boca no es algo nuevo: se trata de la quinta eliminación consecutiva jugando como local en los últimos 15 meses . Un dato alarmante, que desnuda todo el peso que perdió la Bombonera.

El Alberto J. Armando pasó de ser un recinto completamente fuerte a uno adverso para el presente, donde le cuesta jugar y en los cotejos de eliminación la pasa muy mal.

Esta histórica racha negativa comenzó en febrero de 2025 , con la histórica eliminación ante Alianza Lima de Perú , en la Fase 2 previa de la Copa Libertadores . Allí, ganó 2-1 en los 90 minutos pero luego perdió en la definición por penales, un aliado histórico de Boca . Por entonces el entrenador era Fernando Gago .

Luego continuó con la eliminación ante Independiente, donde perdió 1-0, en los cuartos de final del Torneo Apertura 2025. Aquella noche el colombiano Alvaro Angulo silenció a la Bombonera, cuando Boca era dirigido interinamente por Mariano Herrón.

Siguió a fin del año pasado, cuando quedó eliminado ante el otro equipo de Avellaneda, contra Racing, en la semifinal del Torneo Clausura 2025. Fue otro 1-0, esta vez con gol de "Maravilla" Martínez. Ese partido quedó marcado por el cambio de Claudio Ubeda, que sacó al "Changuito" Zeballos, figura de Boca en ese momento, para meter a Alan Velasco, y fue reprobado por toda la Bombonera.

Pese a esto, el presidente Juan Román Riquelme respaldó al entrenador y lo ratificó en el cargo. Pero los fracasos no pararon. Este año, la racha de eliminaciones en la Bombonera continuó en los octavos de final del Torneo Apertura 2026: perdió 3-1 ante Huracán en el alargue.

Y por último, este jueves fue eliminado por quinta vez en un año y tres meses ante otro rival menor, Universidad Católica de Chile. Con la derrota 1-0 ante el equipo trasandino, el "Xeneize" se quedó afuera de la Copa Libertadores 2026, la gran ilusión del hincha, en la fase de grupos.

Las 5 eliminaciones seguidas de Boca en la Bombonera: