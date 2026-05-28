La marca que viste al "Xeneize" lanzó una nueva camiseta en conmemoración al equipo bicampeón de América de Carlos Bianchi. Se estrenaría este jueves ante Universidad Católica. Conocé los detalles.

La nueva camiseta de Boca por el 25° aniversario del bicampeonato de la Copa Libertadores

En 2001, Boca conquistó América por segundo año consecutivo y desató el delirio de su hinchada en la mítica Bombonera, el país y el mundo. A 25 años del bicampeonato, adidas presenta una nueva camiseta "Xeneize" para rememorar aquel festejo inolvidable.

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La camiseta presenta una combinación de 2 tonos de azul con el amarillo clásico, con el escudo del club y el logo de adidas aplicados en el centro del pecho. En la parte dorsal del cuello incorpora un logo celebratorio del 25° Aniversario. La equipación se complementa con shorts y medias a tono.

La producción de materiales audiovisuales de campaña contó con la presencia de los jugadores xeneizes Santiago Ascacibar, Tomás Aranda y Leandro Paredes .

Desarrollada con tecnología CLIMACOOL, la camiseta ofrece mayor confort gracias a su sistema de absorción y ventilación.

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La nueva camiseta está a la venta a partir de hoy en la app de adidas, adidas.com.ar, BocaShop.com.ar y en Bitega Xeneize. Próximamente también estará disponible en comercios minoristas autorizados.

Para más información, visitá adidas.com.ar/boca_juniors y seguí a @adidasar en Instagram para unirte a la conversación.

Cuanto sale la nueva camiseta de Boca