Comité de Seguridad pidió adelantar el Superclásico

En principio, no existirían inconvenientes de otros partidos a esa hora, ya que el encuentro previo es el de Gimnasia y Estudiantes, en La Plata y a partir de las 16.15. La idea original de jugar a las 20 era poder explotar los derechos internacionales y que el River-Boca no se juegue en simultáneo con el derby español entre Real Madrid y Barcelona, estipulado para las 17 (hora de nuestro país). Ante el pedido del ente de seguridad, la LPF propuso que el partido comience a las 19, aunque Guillermo Madero, director ejecutivo del comité de seguridad en el Fútbol, insistió con el horario de las 18.30. “La solicitud se funda en estrictas razones de seguridad, a fin que el ingreso del público se realice en horario diurno, de manera que la luz natural permita eficientar los controles y reducir riesgos durante la circulación de grandes cantidades de personas a través de los troncales, teniendo en cuenta la importante convocatoria esperada para el evento”, indica la nota presentada por el Comité de Seguridad. No obstante, todo parece indicar que el Superclásico del fútbol argentino se disputará a partir de las 19.El operativo llevado a cabo ayer en la Panamericana, que derivó con 13 detenidos de la barra de River, a los que se le encontraron armas de fuego y drogas (ver recuadro aparte), encendió las alarmas al analizar los ingresos y egresos de las más de 70 mil personas que irán al Monumental en el Superclásico ante Boca y más teniendo en cuenta el momento álgido que están atravesando las dos facciones de las barrabravas del “Millonario”.