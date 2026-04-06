Los mensajes de los hinchas de Colón luego de que Ignacio Lago presentara a su novio + Seguir en









El delantero sabalero se convirtió en el primer futbolista profesional argentino en actividad en hablar abiertamente de su orientación sexual. El video se viralizó y generó una ola de apoyo en redes.

Ignacio Lago, futbolista de Colón, presentó a su novio.

El delantero de Colón de Santa Fe, Ignacio Lago, quedó en el centro de la escena luego de que se viralizara una entrevista en la que presentó a su novio en vivo. El gesto marcó un precedente inédito para el fútbol argentino, al convertirse en el primer jugador profesional en actividad en visibilizar públicamente su orientación sexual.

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El episodio ocurrió durante una emisión del programa Sangre y Luto, de Aires de Santa Fe. Allí, la producción y la pareja del futbolista prepararon una sorpresa en vivo: su novio apareció en video con un mensaje cargado de afecto.

“Hola gordo, espero que te haya gustado la sorpresa. No me queda más que felicitarte y agradecerte por la excelente persona y el excelente profesional que sos”, le dijo, antes de remarcar: “Te quiero mucho y gracias por defender los colores de mi ciudad”.

ignacio Lago colon de santa fe El momento en el que Nacho Lago presentó a su pareja. Aire de Santa Fe La repercusión no tardó en explotar en redes sociales, donde los hinchas de Colón salieron masivamente a bancarlo. “Qué sano es esto para el fútbol argentino. Grande Nacho Lago”, escribió un usuario en X.

Otro, destacó: “Un crack dentro y fuera de la cancha”. También se multiplicaron los mensajes que lo definieron como “el mejor jugador del plantel” y una referencia del equipo. “No necesita de los medios, nosotros ya estamos acostumbrados a que Nacho Lago sea noticia”, indicó otro simpatizante junto a un video con las mejores jugados del futbolista sabalero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RamiroOreggioni/status/2041201228378419625&partner=&hide_thread=false No necesita de los medios, nosotros ya estamos acostumbrados a que Nacho Lagos sea noticia pic.twitter.com/pnBGLtVb8B — Ramiro (@RamiroOreggioni) April 6, 2026 “El video tiene unos meses ya, pero qué sano es esto para el fútbol argentino. Grande Nacho Lago”, remarcó otro usuario. image Además del impacto simbólico, Lago atraviesa un gran presente futbolístico. En la temporada actual suma tres goles y es una de las figuras de Colón, líder de la Zona A de la Primera Nacional con 14 puntos, producto de cuatro victorias, dos empates y una derrota. Su rendimiento lo consolidó como uno de los nombres más importantes del conjunto santafesino. Quién es Ignacio Lago Nacido el 5 de agosto de 2002 en Isidro Casanova, el atacante se desempeña como extremo o delantero. Surgido de Almirante Brown, debutó en 2018 con apenas 15 años, transformándose en el jugador más joven en estrenarse en la historia del club. Luego pasó por Talleres de Córdoba, Tlaxcala FC de México, San Martín de San Juan y Atlético Rafaela, hasta llegar a Colón en 2024. Su gran nivel llevó a la dirigencia a acelerar la renovación. El presidente sabalero, José Alonso, confirmó que ya existen avances para extender su vínculo hasta 2027: “Es un jugador importante que Colón no necesita perder”. En la misma entrevista que se volvió viral, Lago contó la emoción que sintió al ver a su pareja en pantalla: “Es un amor irracional, lo vivimos de esta manera, igual que con el fútbol”. También admitió su sorpresa por el momento preparado por la producción: “No sé cómo no me di cuenta, vivo adentro de casa. Es muy atento y da sus muestras de cariño de esta manera tan especial”.