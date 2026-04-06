La millonaria cifra que los clubes argentinos podrán embolsar en el Mundial 2026 por ceder jugadores a las selecciones

Once instituciones cobrarían u$s 11.000 diarios por ceder a sus jugadores a los distintos seleccionados durante la Copa del Mundo. River sería el que más futbolistas aportaría.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, confirmó que las instituciones recibirán aproximadamente u$s 11.000 diarios por cada jugador mientras dure su participación en el Mundial.

Los equipos de la Primera División del fútbol argentino podrían aportar una gran cantidad de jugadores a las distintas selecciones que competirán en el Mundial 2026 , que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá del 11 de junio al 19 de julio. Sin embargo, este dato va más allá de lo deportivo ya que representa una alta fuente de ingresos para las arcas de las instituciones.

La FIFA confirmó el aumento del presupuesto para el Club Benefits Programme del Mundial 2026. El ente conducido por Gianni Infantino informó que distribuirán u$s355.000.000 entre los equipos que liberen a sus futbolistas para el Mundial 2026, cifra que representa un incremento del 70% respecto a Qatar 2022 .

La entidad remarcó en un comunicado que el objetivo es reforzar la solidaridad y garantizar un reparto más equitativo a nivel global.

Las instituciones recibirán aproximadamente u$s11.000 diarios por cada jugador mientras dure su participación en el torneo (incluyendo el periodo de preparación oficial).

En la última Copa del Mundo, con 32 selecciones en competencia, se entregaron u$s209.000.000 a 440 clubes pertenecientes a 51 federaciones . Ese precedente sirvió de base para ampliar el programa y elevar el monto destinado en la próxima edición.

En Qatar, las instituciones recibieron los pagos a modo de tarifa diaria por cada futbolista convocado, con el Manchester City a la cabeza gracias a un ingreso cercano a los u$s4,6 millones. En Argentina, River fue el club más beneficiado tras recibir poco más de u$s1.2000.000, como consecuencia de las cesiones de Enzo Fernández, Julián Álvarez, Franco Armani, Gonzalo Montiel (Selección Argentina) y Nicolás De La Cruz (Uruguay).

Para esta nueva edición de la Copa del Mundo, River podría embolsar una cifra histórica si se confirman las convocatorias de Marcos Acuña, Gonzalo Montiel (Selección argentina), Juanfer Quintero y Kevin Castaño (Colombia), Matías Viña (Uruguay) y Kendry Páez (Ecuador).

Si se toma en cuenta las últimas citaciones de argentinos tanto para amistosos internacionales por Fecha FIFA, como para eliminatorias, Huracán sería el segundo equipo que mayor cantidad de jugadores podría ceder, ya que el técnico argentino de la Selección de Ecuador, Sebastián Beccacece, tiene en carpeta a Hernán Galíndez y podría aparecer como sorpresa Jordy Caicedo.

COPA DELMUNDO Once clubes argentinos podrian llegar a cobrar u$s 11.000 diariamente por cada jugador que ceda a las distintas selecciones que jugarán el Mundial 2026. @FIFA.org

También, con posibilidades, pero más remotas, Luis Blondel podría ser tenido en cuenta en Suiza, pues su padre tiene esa nacionalidad y el jugador -que está a préstamo de Boca- ya participó de varias fechas FIFA el año pasado.

Paraguay es el país que más mira el fútbol argentino ya que podría sumar hasta siete futbolistas. En las últimas giras internacionales, el entrenador Gustavo Alfaro convocó a Orlando Gill (San Lorenzo), Agustín Sández (Rosario Central), Ronaldo Martínez (Talleres) y Alex Arce (Independiente Rivadavia), Gabriel Ávalos (Independiente) y Ángel Romero, quien comenzó a sumar minutos con la camiseta de Boca.

Colombia también tiene la mirada puesta en futbolistas que se desempeñan en la Liga Profesional argentina. El técnico Néstor Lorenzo ya convocó en 2025 a Álvaro Montero (Vélez), Kevin Castaño (River) y Santiago Arias (Independiente).

Además, Juan Fernando Quintero continúa siendo un referente dentro del equipo cafetero y fue convocado en la Fecha FIFA de marzo pasado para disputar los amistosos ante Croacia y Francia. Otro jugador seguido de cerca es Jáminton Campaz, figura ofensiva de Rosario Central.

También los seleccionadores de Uruguay y de Ecuador apuntan a futbolistas argentinos. Marcelo Bielsa, de Uruguay, tiene en vista a Cristopher Fiermarín, arquero de Defensa y Justicia; y a Matías Viña. En tanto, Beccacece, con Ecuador, tiene en carpeta a Galíndez (Huracán), Kendry Páez (River) y podría aparecer como sorpresa Caicedo (Huracán).

En tanto, Matko Miljevic, incorporado a Racing a principios de este año, se perfila como una de las opciones ofensivas para la selección de Estados Unidos tras destacarse en amistosos recientes bajo la conducción de Mauricio Pochettino

A poco más de dos meses para el inicio del Mundial 2026, y según distintos seguimientos de los cuerpos técnicos, el fútbol argentino vuelve a posicionarse como un semillero clave para las selecciones nacionales y podría aportar hasta dos decenas de futbolistas a las distintas selecciones que tomarán parte de la Copa del Mundo.