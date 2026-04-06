Cuánto cuestan las entradas para ver a Franco Colapinto en Buenos Aires: precios y ubicaciones.

Tras la preventa, se confirmó la venta de tickets para el evento en Palermo donde el piloto argentino encabezará una exhibición con el espíritu de la Fórmula 1.

La cuenta regresiva para que la Fórmula 1 vuelva a sentirse en las calles porteñas ya empezó. El próximo domingo 26 de abril, Franco Colapinto encabezará una exhibición en Buenos Aires, y tras la preventa exclusiva que se realizó este lunes a las 16, ya se conocen los precios de los sectores preferenciales del evento.

La organización dio a conocer el esquema de precios para quienes quieran presenciar el evento desde ubicaciones preferenciales. De esta manera, los tickets estarán divididos en distintos sectores, desde gratuitos hasta espacios exclusivos con beneficios diferenciales.

El acceso general será libre y sin costo , lo que permitirá que una gran cantidad de personas pueda acercarse a vivir la experiencia desde zonas designadas del circuito. En paralelo, se habilitarán sectores pagos con distintas ubicaciones y niveles de confort.

Todos los tickets pagos incluirán el ingreso al Fan Zone , un espacio especialmente diseñado con propuestas de entretenimiento, activaciones de marca y un sector gastronómico.

Cómo y cuándo se venden las entradas

El proceso de venta se organizó en distintas etapas. La preventa comenzó el lunes 6 de abril a las 16, de manera exclusiva para usuarios de tarjeta de crédito de Mercado Pago, con el beneficio de tres cuotas sin interés. En esta primera instancia se habilitaron 5.000 entradas, con un límite de dos por tarjeta.

La venta general se iniciará el martes 7 de abril a las 16, con todos los medios de pago disponibles y a través del sitio oficial de Enigma Tickets. Los tickets se comercializan de forma online y contemplan tanto el acceso a tribunas como la participación en actividades del “Road Show”, incluyendo experiencias vinculadas a los boxes.