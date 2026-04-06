Cristiano Ronaldo facturó u$s1.000.000 más que Lionel Messi por un comercial para el Mundial

La marca se gastó alrededor de u$s 8.000.000 en marketing. Buena parte de ese dinero fue para que los futbolistas lo promocionaran. Además participaron Kylian Mbappé y Vinícius.

Contratar a Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe y Vinicius no le salió nada barato a la empresa danesa para que las cuatro figuras promocionen en sus redes el spot publicitario. CR7 fue el que mas ganó de los cuatro.

La previa del Mundial 2026 está dejando momentos inolvidables: desde clasificaciones inesperadas como las de Irak y Congo, hasta campañas publicitarias que han dado la vuelta al mundo.

Una de las más llamativas ha sido la de Lego, que logró reunir a Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Kylian Mbappé y Vinicius Jr. en un anuncio que literalmente rompió internet.

“Todos quieren una pieza” tituló la firma el comercial en el que participaron los cuatro princiales figuras de nivel mundial.

El anuncio de 60 segundos muestra a los cuatro íconos del fútbol en un entorno elegante y futurista, analizando un trofeo de dorado mientras promocionan las ediciones de la marca vinculadas a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Ahora, el "detrás de las cámaras" del vídeo muestra que las cuatro figuras del fútbol mundial no estuvieron presentes juntos en el set. En su lugar, el anuncio se grabó utilizando sustitutos y dobles de cuerpo, quienes se encargaron del encuadre de las cámaras, las pruebas de iluminación y las secuencias de acción.

Se estima que sólo la campaña de marketing para impulsar dicho comercial ronda los u$s8.000.000, distribuidos en gran parte para pagarles a los propios jugadores para que lo postearan en sus redes sociales.

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Porque Messi, Ronaldo, Mbappe y Vinicius Jr. hicieron ma nueva publicidad de Lego. pic.twitter.com/r9CXBnA1g4 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) April 2, 2026

Cristiano es el que ocupa el lugar número uno a nivel mundial en el ranking de los deportistas que más cobran por posteo. Tan sólo en 2025 sus ganancias por publicidad superaron los u$s60.000.000 y, con una base de 630.000.000 de seguidores, se estima que cobró u$s3.430.000 por postear el comercial.

Mientras que Messi tiene una base de 522.000.000 de seguidores y se prevé que percibió u$s2.59.000.000 por el posteo. En tercer lugar aparece Mbappé, con 122.000.000 de seguidores y un valor estimado por publicación de u$s852.000.

En tanto que Vinícius ha visto cómo se incrementaron sus ingresos por la vía de la publicidad, el año pasado facturó cerca de u$s15.000.000 y se estima que por posteo cobra u$s 325.000.

La razón principal de esta diferencia está en el alcance de cada jugador en redes sociales. Esto explica por qué el valor de cada uno dentro de la campaña varía: a mayor audiencia, mayor impacto y mayor ingreso.

Los u$s8.000.000 que se manejan como estimado del impulso de marketing en las redes sociales no contemplan lo que de verdad cobró cada jugador por realizar el comercial ni los gastos de producción asociados al mismo. Cifras estratosféricas que la empresa planea recuperar con sus kits de figuras de edición especial para la Copa del Mundo.

Vale recordar que CR7, Mbappé, Vinicius y FIFA publicaron el spot en colaboración y alcanzó 13.000.000 de Likes. Messi, por su cuenta, lo publicó solo y llegó a 19.000.000 de Me Gusta.

Millones de vistas, likes y miles de comentarios, además de una importante cantidad de reposteos y de repercusión en el mundo futbolístico son los resultados de esta campaña.

Sin duda, Cristiano Ronaldo fue el gran beneficiado de esta colaboración, en una campaña que no solo fue un éxito mediático, sino que también logró conectar con los aficionados y despertar el interés por el producto.