El mensaje bíblico de "Maravilla" Martínez en las redes sociales tras errar el penal en el clásico de Avellaneda + Seguir en









El goleador de la "Academia" rompió el silencio tras su pésimo partido en el clásico ante Independiente, donde tiró afuera un penal que pico y luego se perdió un gol abajo del arco.

El mensaje bíblico de "Maravilla" Martínez en las redes sociales tras errar el penal en el clásico de Avellaneda

Adrián “Maravilla” Martínezc, delantero de Racing que es el principal apuntado por los hinchas luego de la derrota en el “Clásico de Avellaneda” ante Independiente, publicó un mensaje en sus redes sociales en medio de las críticas: “Un mensajero de Satanás que me abofetee”.

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“Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltara, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca”, fue el mensaje compartido en redes sociales por “Maravilla”, quien quedó en el ojo de la tormenta después de su flojísima actuación de este sábado.

image Martínez tuvo una desastrosa tarde en el Estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, ya que quiso picar un penal y la pelota se le fue por arriba del travesaño y después erró una situación clarísima solo frente al arco.

Como si esto fuera poco, el “Rojo” se terminó llevando el triunfo gracias al gol del delantero paraguayo Gabriel Ávalos, quien convirtió en la única clara que se le presentó.

Embed MARAVILLA MARTÍNEZ LA QUISO PICAR Y ERRÓ SU PENAL CONTRA INDEPENDIENTE. pic.twitter.com/xCiJ9Ov0YY — PaseClave (@paseclave__) April 4, 2026 Pese a haber sido el gran responsable en la derrota ante el clásico rival, tanto el director técnico Gustavo Costas como sus compañeros salieron a expresarle su apoyo al hacer énfasis en el impresionante promedio goleador que tiene en Racing desde que llegó a principios del 2024.

El próximo partido de Racing será este martes por la tarde, cuando visite a Independiente Petrolero de Bolivia por la primera fecha del Grupo E de la Copa Sudamericana.