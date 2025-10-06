La Selección argentina ya conoce a su rival para los octavos del Mundial Sub 20







El seleccionado nacional juvenil, que viene a paso firme en el Mundial Sub-20, enfrentará a un histórico rival de la categoría en la próxima fase.

La Selección Argentina finalizó su participación en la fase de grupos del Mundial Sub-20 con puntaje ideal y se clasificó a los octavos de final, donde se medirá contra Nigeria, uno de los mejores terceros.

Luego de vencer 3-1 a Cuba, 4-1 a Australia y 1-0 a Italia, el conjunto de Diego Placente se quedó con el Grupo D y se metió entre los 16 mejores del certamen, donde chocará contra la potencia africana.

Nigeria debutó con derrota 0-1 frente a Noruega, luego le ganó 3-2 a Arabia Saudita y cerró con un 1-1 ante Colombia, el líder de la zona.

El vencedor de este mano a mano entre Argentina y Nigeria se cruzará en cuartos de final con el que salga de la llave que protagonizarán México y Chile, el local.

De ese mismo lado del cuadro y como posibles rivales en semis están Ucrania, España, Colombia o Sudáfrica.