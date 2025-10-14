Comenzó la final de los Juegos Bonaerenses 2025 en Mar del Plata







Más de 30 mil finalistas de toda la provincia participan desde este lunes en la etapa decisiva del mayor evento deportivo y cultural de Buenos Aires.

Este lunes comenzó la final de la 34° edición de los Juegos Bonaerenses 2025, disputados en la ciudad de Mar del Plata, que se realizarán hasta el sábado 18 de octubre. Miles de jóvenes, adultos mayores y personas con discapacidad arribaron a la costa atlántica para representar a sus municipios en la competencia más convocante de la provincia. El acto de apertura, encabezado por autoridades provinciales, tuvo lugar en Las Toscas e incluyó shows musicales, donde se presentó Luck Ra, y la presencia de atletas destacados que participaron en los Juegos Argentinos de Alto Rendimiento.

Este año, el evento alcanzó una cifra récord de 480 mil inscriptos en toda la provincia, superando la marca de 2024 y consolidándose como un espacio de inclusión, formación y desarrollo integral.

image La 34° edición se extenderá hasta el 18 de octubre.

La final de los Juegos Bonaerenses 2025 Los Juegos se estructuran en tres etapas, local, regional y provincial, y reúnen más de cien disciplinas entre deporte y cultura. En esta edición se incorporaron nuevas actividades, como taekwondo ITF, pesca, lanzamiento de disco y martillo, además de hockey en modalidad de 11 jugadores.

Las competencias comenzaron este lunes en distintos escenarios deportivos y centros culturales de Mar del Plata, donde miles de finalistas buscan alcanzar una medalla y dejar en alto el trabajo de todo un año.

image Los Juegos se estructuran en tres etapas, local, regional y provincial, y reúnen más de cien disciplinas entre deporte y cultura. En paralelo, durante toda la semana se desarrollarán actividades abiertas al público en la Plazoleta Almirante Brown, con charlas, muestras artísticas, espacios recreativos y la participación de diferentes organismos provinciales. Allí también se instalará la Feria del Mercado de Productores Familiares, con emprendedores que ofrecerán productos regionales.