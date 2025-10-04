Mundial Sub 20: Argentina derrotó 1-0 a Italia y llega invicto a los octavos de final







Argentina terminó la fase de grupos con resultado perfecto y ahora apunta a su próximo compromiso, que se disputará el miércoles en Santiago de Chile.

Dylan Gorosito anotó el único gol del encuentro, con una gran jugada personal.

En un duelo intenso y con chances para ambos equipos, la Selección Argentina Sub 20 logró quedarse con la victoria por 1-0 frente a Italia en el estadio Bicentenario Elías Figueroa, correspondiente a la tercera fecha del Grupo D del Mundial. El único gol del encuentro llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, cuando Dylan Gorosito se lució con una acción individual, dejando a tres rivales en el camino, incluyendo un caño, antes de definir al arco rival.

El primer tiempo estuvo marcado por la paridad y algunas oportunidades claras para ambos equipos. Argentina llegó con peligro al arco italiano, y un remate de Julio César Soler se estrelló en el travesaño a los 20 minutos. Italia, por su parte, logró convertir a los 39 minutos, pero el gol fue anulado tras la revisión del VAR por una infracción sobre Soler. Ambos equipos generaron córners y disparos desde media distancia, pero ninguno pudo abrir el marcador antes del descanso.

En la segunda mitad, Argentina realizó varias modificaciones ofensivas y la presión rindió frutos. Además del gol de Gorosito, la Albiceleste tuvo oportunidades con Maher Carrizo y los ingresos de Ian Subiabre y Gianluca Prestianni, mientras que Italia también buscó el empate, aunque no logró concretar a pesar de los cambios tácticos de su entrenador Carmine Nunziata. El partido se volvió áspero con varias amonestaciones: por Argentina, Julio César Soler recibió tarjeta amarilla, y por Italia fueron sancionados Alvin Okoro y Javison Idele.

Con este resultado, Argentina mantiene su invicto y ahora apunta a su próximo compromiso, que se disputará el miércoles en Santiago de Chile, aunque aún no está definido su rival.

Por primera vez en la historia, Brasil eliminado del Mundial Sub 20 en fase de grupos En una de las sorpresas de la fase de grupos del Mundial Sub 20 que se juega en Chile, Brasil quedó eliminado tras caer 1-0 frente a España. La Verdeamarela había llegado a la última fecha con solo un punto en el grupo, producto de un empate 2-2 con México y una derrota 2-1 frente a Marruecos, por lo que necesitaba un triunfo para mantenerse en la competencia.

El gol de Iker Bravo definió el partido y dejó a Brasil sin posibilidades de avanzar a los octavos de final. España, que había perdido su primer encuentro contra Marruecos y empatado con México, sumó cuatro puntos y quedó a la espera de la definición de los otros grupos para ver si clasifica como uno de los mejores terceros. ZPNBX6MDJVAHBM7I2KCVZ7INZA Con esta derrota, Brasil se despide del torneo y confirma la irregularidad que mostró en sus primeros compromisos. Mientras tanto, Marruecos y México aseguraron su paso a la siguiente fase, dejando al gigante sudamericano afuera de la competencia de manera temprana.