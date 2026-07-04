Francia destrabó el cerrojo de Gustavo Alfaro y derrotó a Paraguay por la mínima + Agregar ámbito en









El seleccionado europeo se impuso 1-0 con un penal de Kylian Mbappé, tras una revisión del VAR. La Albirroja resistió durante gran parte del partido, pero no pudo evitar la eliminación en octavos de final.

Francia venció a Paraguay y avanzó a los cuartos de final del Mundial 2026.

Francia derrotó 1-0 a Paraguay por los octavos de final del Mundial 2026 y consiguió una clasificación trabajada a los cuartos de final. El equipo de Didier Deschamps se encontró con un rival ordenado, intenso y replegado, pero logró quebrar la resistencia de la Albirroja con un penal convertido por Kylian Mbappé en el segundo tiempo.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

El conjunto dirigido por Gustavo Alfaro planteó un partido de máxima concentración defensiva. Paraguay cerró espacios, acumuló jugadores cerca de su área y obligó a Francia a jugar lejos del arco durante buena parte del encuentro. La apuesta funcionó durante el primer tiempo, que terminó 0-0, con los europeos dominando la pelota pero sin poder trasladar esa superioridad al marcador.

Francia empezó a encontrar más profundidad con el correr de los minutos. Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé y Michael Olise fueron los futbolistas más activos en ataque, aunque Paraguay sostuvo el orden y tuvo en Orlando Gill una pieza importante para mantener el arco en cero hasta el complemento.

El quiebre llegó después de una acción revisada por el VAR. Tras una infracción de Diego Gómez dentro del área, el árbitro sancionó penal para Francia. Mbappé se hizo cargo de la ejecución y definió con precisión para establecer el 1-0 que terminaría siendo definitivo.

A partir del gol, Paraguay tuvo que modificar su plan y salir algunos metros más arriba, aunque nunca logró incomodar de manera sostenida a una Francia que administró la ventaja sin sobrarle demasiado. La Albirroja, que venía de eliminar a Alemania por penales, volvió a competir con carácter, pero no pudo concretar otro golpe en la Copa del Mundo.

Con la victoria, Francia avanzó a los cuartos de final, donde se enfrentará con Marruecos, que más temprano goleó 3-0 a Canadá y también sacó boleto a la próxima ronda. Formaciones e incidencias de Paraguay vs Francia Paraguay: Orlando Gill; Juan José Cáceres, Gustavo Velázquez, Gustavo Gómez, Omar Alderete, Júnior Alonso; Miguel Almirón, Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza Fonda; Julio Enciso. DT: Gustavo Alfaro. Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Bradley Barcola; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps. Gol en el segundo tiempo: 24m. Kylian Mbappé (F), de penal.