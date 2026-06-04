Negativo: Argentina lidera el ranking FIFA y deberá torcer una maldición

La vigente campeona intentará romper el maleficio que afecta a las selecciones que llegan a los mundiales como líderes del ranking, desde que fue creado en 1992.

A días del debut en el Mundial 2026 que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá , la Selección argentina volvió a la cima del ranking FIFA . Ganadora de las últimas dos Copas América y de la Copa del Mundo en Qatar 2022, el combinado dirigido por Lionel Scaloni y que lleva como bandera al capitán Lionel Messi, se enfrenta a una maldición.

La victoria de Costa de Marfil por 2 a 1 ante Francia y el empate de España frente a Irak por 1 a 1 en los amistosos preparatorios empujó a la Argentina al tope del ranking que organiza el órgano rector del fútbol mundial con 1874,81. Destronó a los franceses, que cayeron al tercer lugar, mientras que los españoles ahora ocupan el segundo puesto.

Pese a ser una buena noticia, la novedad genera alarma en el combinado Albiceleste. Ocurre que nunca un equipo que llega a la cita mundialista como número uno a nivel global pudo coronarse campeón.

El Ranking FIFA se creó en 1992. Desde entonces, la maldición estadística afectó a todos los seleccionados que llegaron mejor posicionados. Alemania fue la primera víctima. Llegaba de ser campeona en 1990 contra Argentina y líder del ranking, pero en el Mundial de EEUU 1994 no pudo superar los cuartos de final y cayó ante Bulgaria. El campeón fue Brasil.

La segunda víctima fue nuevamente el combinado alemán. En Francia 1998 también ocupaba el primer puesto internacional. Una vez más llegó hasta los cuartos de final, donde cayó ante Croacia. La campeona fue el local.

Los franceses llegaban al Mundial Corea-Japón 2002 como líderes del ranking y vigentes campeones. Sin embargo, el equipo comandado por Zinedine Zidane se quedó afuera en fase de grupos. El ganador del certamen fue Brasil.

En 2006, la víctima fueron también los campeones defensores. La Verdeamarelha llegaba al Mundial de Alemania en la primera posición del escalafón internacional de FIFA y se fue eliminada por Francia. En aquella oportunidad, Italia se consagró como el mejor equipo del certamen.

Cuatro años más tarde, Brasil llegó al Mundial de Sudáfrica en cabeza del ranking. Pero no logró hacer valer su condición de favorita y perdió contra Países Bajos en cuartos de final. España se consagró campeona del mundo por primera vez aquel año.

La maldición se cobró una nueva víctima en el Mundial de Brasil en 2014. En aquella oportunidad, los españoles no lograron esquivar el maleficio y perdieron en fase de grupos. La selección campeona de aquel certamen fue Alemania, tras vencer a Argentina en la final.

Para el Mundial de Rusia de 2018, Alemania llegaba como favorita y primera en el ranking. Pero no pudo hacer frente a la maldición y se volvió a casa en primera ronda. Los franceses se quedaron con aquel torneo.

Por último, el Mundial de Qatar 2022 tenía en Brasil al líder del ranking FIFA. El conjunto liderado por Neymar superó fase de grupos, ganó en octavos de final pero su paso por aquel torneo terminó en cuartos de final: en aquella oportunidad fue eliminada por Croacia. El campeón del torneo fue Argentina, que ahora llega a Estados Unidos, México y Canadá como favorita y en la cima del escalafón mundial.

Lionel Messi (2) Prensa AFA

Argentina buscará romper el maleficio

En esta edición, Argentina defenderá el título conseguido en Qatar 2022 frente a Francia e intentará romper la maldición. En el grupo J se enfrentará a Argelia, Austria y Jordania. Los tres partidos correspondientes a la primera fase será en Estados Unidos. Uno de ellos (el de Argelia) en el Arrowhead Stadium de Kansas y los dos restantes en el AT&T Stadium de Dallas.

En caso de avanzar en la primera o segunda posición, la Argentina tampoco saldrá de Estados Unidos. Esto se debe a que si finaliza como líder tendría unos potenciales 16avos de final en Miami, octavos en Atlanta, cuartos de final en Kansas, semis en Atlanta, mientras que el encuentro definitorio será en Nueva York.