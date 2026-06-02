Cómo llega España al Mundial 2026: figuras y ausencias de una de las candidatas

La selección de España es una de las favoritas a llevarse este Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, gracias a que cuenta con jugadores de primer nivel europeo como Lamine Yamal, Pedri o Rodrigo Hernández. Por otro lado, tendrá ausencias de peso por la lesión del mediocampista Fermín López y del delantero Samu Omoirondon, mientras que Luis De la Fuente decidió no convocar a ningún jugador del Real Madrid , como Dean Huijsen y Gonzalo García, y generó polémica en los fanáticos de La Roja.

En la previa de la Copa del Mundo, en donde van a buscar su segunda estrella, jugarán dos amistosos preparatorios para afirmar a los jugadores que se especula que serán titulares, y para que los que se perfilan como suplentes puedan tener la ilusión de ganarse un lugar en el once inicial. El primero será el jueves 4 de junio a las 16 horas, contra Iraq, y el segundo contra Perú, el lunes 8 de junio a las 23 horas.

Luis De la Fuente, desde su asunción como técnico en enero de 2023, tras la decepcionante campaña de Luis Enrique en Qatar 2022, no ha parado de colocar a la selección española en lo más alto del fútbol europeo. Ya le había mostrado sus cartas a la Federación cuando era entrenador de la sub-23 y la llevó a la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que finalmente perdieron por 2 a 1 contra Brasil. Pero esa medalla de plata le dio la confianza para asumir en el cargo de primer entrenador de la mayor y no decepcionó.

Su primer gran torneo fue en junio de 2023, cuando derrotó por penales a Croacia en la final de la Liga de Naciones de la UEFA. Dos años más tarde, repitió la hazaña de llegar hasta el último partido del certamen, pero perdió, también por penales, contra la Portugal de Cristiano Ronaldo. Además, su título más importante lo consiguió en 2024, tras ganar la final de la Eurocopa contra Inglaterra en el Estadio Olímpico de Berlín, con goles de Nico Williams y de Mikel Oyarzabal, ambos convocados para el Mundial de este año.

image

Cómo llegan las figuras

La bandera de la juventud es Lamine Yamal, que viene de cerrar una temporada espléndida en el Barcelona, en donde jugó 45 partidos, marcó 24 goles y repartió 18 asistencias. Aunque aún así es mirado de reojo por De la Fuente, debido a que llega entre algodones para el debut mundialista. Se espera que participe recién en el último partido de fase de grupos contra Uruguay.

Rodrigo Hernández, mediocampista del Manchester City, viene con mejor continuidad esta temporada, debido a que en la anterior tuvo una lesión en los ligamentos cruzados y se perdió la mayoría de partidos en el conjunto inglés. Pedri, por su parte, fue uno de los apuntados por los hinchas del Barça en la derrota en Champions League frente al Atlético de Madrid, en dónde lo acusaban de no jugar al 100% para cuidarse para la selección. Por otro lado, la no inclusión de jugadores del Real Madrid y la convocatoria de Gavi, que jugó pocos partidos en la temporada, generó malestar en los fanáticos madrileños que llegaron a acusar al técnico de anti-madridista.

image

Los convocados de España para el Mundial 2026

Arqueros

Unai Simón (Athletic Club).

David Raya (Arsenal).

Joan García (Barcelona).

Defensores

Marc Cucurella (Chelsea).

Alejandro Grimaldo (Bayer 04 Leverkusen).

Pau Cubarsí (Barcelona).

Aymeric Laporte (Athletic Club).

Marc Pubill (Atlético de Madrid).

Eric García (Barcelona).

Marcos Llorente (Atlético de Madrid).

Pedro Porro (Tottenham Hotspur).

Mediocampistas

Pedri (Barcelona).

Fabián Ruiz (PSG).

Martín Zubimendi (Arsenal).

Gavi (Barcelona).

Rodrigo (Manchester City).

Álex Baena (Atlético de Madrid).

Mikel Merino (Arsenal).

Delanteros

Mikel Oyarzabal (Real Sociedad).

Dani Olmo (Barcelona).

Nico Williams (Athletic Club).

Yeremy Pino (Crystal Palace).

Ferrán Torres (Barcelona).

Borja Iglesias (Celta).

Víctor Muñoz (Osasuna).

Lamine Yamal (Barcelona).