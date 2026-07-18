Cómo funcionará el transporte público en el AMBA en la final entre la Argentina y España

Empresas de transporte adelantaron cómo serán sus cronogramas y medidas de seguridad. La final se juega a las 16 (horario Argentina).

La final del Mundial 2026 , que se disputará este domingo a las 16 horas entre la Argentina y España , llega con muchas emociones y expectativas. También plantea dudas sobre cómo funcionará el transporte público en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) una vez que termine el partido.

Como previa al encuentro, varias empresas de colectivos anunciaron cambios en sus frecuencias para antes, durante y después del partido. El director de la empresa Grupo DOTA -con 180 líneas-, Marcelo Pasciuto indicó que sus unidades circularán con un cronograma de domingo hasta las 16, según TN.

Así, las líneas que dejarían de circular después de las 16 horas serían: 7, 8, 9, 20, 21, 24, 25, 28, 31, 32, 44, 50, 51, 56, 57, 60, 71, 74, 76, 78, 79, 80, 84, 87, 91, 100, 101, 106, 107, 108, 115, 117, 127, 128, 130, 134, 135, 146, 150, 158, 161, 164, 177, 188, 216 (incluye la 166 y 236), 263, 271, 283, 299, 370, 373, 384, 385, 388, 403, 405, 410, 429, 503, 514 y 523.

Por otro lado, la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP) señaló que podría haber modificaciones en la frecuencia debido a la menor circulación de pasajeros en las calles. Además, aclararon que algunas empresas podrían aplicar estos cambios antes del inicio del partido, ya que dependerá de cada compañía y de sus delegados.

En cuanto al subte, se prevé un servicio normal durante el encuentro.

Con respecto a las líneas de trenes Sarmiento, San Martín, Roca, Mitre y Belgrano Sur, todos sus ramales funcionarán con su cronograma de domingo. Así lo confirmaron fuentes oficiales de Trenes Argentinos a TN.

En cuanto al subte, se prevé un servicio normal durante el encuentro y "en caso de presentarse gran afluencia de usuarios en la red, se evaluará la situación de forma permanente y de manera conjunta con la Policía y las autoridades de la Ciudad", informaron desde Emova.

Estiman que otros 5.000 argentinos viajarán a EEUU para la final del Mundial 2026 y gastarán u$s58 millones

La clasificación de la Selección argentina a la final del Mundial 2026 frente a España también tendrá un fuerte impacto económico. Según un informe de la consultora Qualy, entre 4.000 y 5.000 argentinos viajarán exclusivamente para presenciar el partido decisivo, lo que implicará una demanda adicional de aproximadamente u$s58 millones.

La proyección llega apenas un día después de la victoria sobre Inglaterra y se suma al flujo de miles de hinchas que ya permanecen en Estados Unidos desde el inicio del torneo.

De acuerdo con el relevamiento, el escenario más probable es que viajen alrededor de 4.500 personas, quienes desembolsarán unos u$s13.000 cada una entre entradas, pasajes, alojamiento y otros gastos vinculados al viaje.

Solo el ticket para ingresar a la final del MetLife Stadium, en Nueva Jersey, demandará alrededor de u$s8.000 por persona, mientras que el resto del presupuesto se destinará al traslado, hospedaje e impuestos.