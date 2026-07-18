Borja Iglesias sobre un posible saludo con Donald Trump si España gana el Mundial 2026: "Que pase rápido y olvidarme"

El delantero español aseguró que cumplirá con el protocolo si debe saludar al presidente de Estados Unidos tras una eventual consagración frente a Argentina. No obstante, dejó en claro que preferiría evitar ese momento.

El delantero de España , Borja Iglesias , reconoció que no le entusiasma la posibilidad de tener que saludar al presidente de Estados Unidos , Donald Trump , en caso de que la Roja conquiste el Mundial 2026 frente a la Selección argentina .

El mandatario estadounidense a sistirá el domingo a la final que se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey y, como parte del protocolo, será el encargado de entregar el trofeo y felicitar al seleccionado campeón.

En una entrevista concedida a la Revista Panenka, el atacante del Celta de Vigo admitió que ya imaginó cómo sería un eventual encuentro con Trump y dejó en claro que preferiría que ese momento terminara cuanto antes.

"No tengo ganas de ir a la cárcel (risas). Es algo que he pensado, que me he podido incluso imaginar, espero saludarlo en un momento en el que estemos todos muy contentos y que pase muy rápido y olvidarme", expresó entre risas.

El futbolista explicó que, pese a sus diferencias ideológicas con el mandatario estadounidense, respetará el protocolo para evitar que la situación genere una controversia mayor.

"Creo que no es el momento de generar polémica, la gente sabe perfectamente cómo opino. Me encantaría hacer muchas cosas, pero la realidad es que aunque la gente piense que soy todopoderoso, no tengo tanto poder para enfrentarme a según qué cosas", agregó.

Un futbolista con fuertes posicionamientos públicos

Apodado "El Panda", Borja Iglesias se caracterizó en los últimos años por expresar públicamente sus opiniones sobre distintos temas políticos y sociales, tanto de su país como del mundo.

En 2023, luego del beso no consentido que el entonces presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, le dio a Jenni Hermoso, el delantero renunció a integrar la selección española hasta que, según sostuvo, cambiaran las condiciones dentro del fútbol español. En aquel momento reclamó que "ese tipo de actos no queden impunes".

Dos años más tarde, también respaldó las protestas propalestinas que afectaron el desarrollo de la Vuelta a España. "Si se meten delante de la portería con una bandera de Palestina y eso ayuda, ¡Ojalá lo hagan cuando vaya a chutar yo, no meta el gol y me lo anulen!", afirmó entonces.

Trump estará presente en la final

La definición del Mundial 2026 entre Argentina y España contará con la presencia de alrededor de 80.000 espectadores en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Además de Donald Trump, también asistirán al palco oficial el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, quienes seguirán de cerca el encuentro que definirá al nuevo campeón del mundo.