Los equipos más caros del Mundial 2026: cuánto valen los planteles de Inglaterra y Francia

Pese a que ambos planteles superan los u$s3.000 millones, ninguno llegó a disputar la gran final de la Copa del Mundo y definirán el tercer lugar del torneo.

Inglaterra se medirá con el único plantel más caro que el suyo.

El Mundial 2026 va llegando a su fin. Antes del gran partido entre Argentina y España para definir al campeón del certamen, Francia e Inglaterra deberán jugar por el tercer lugar de la competencia. Más allá de no haber un título en juego, ambos presentan una particularidad millonaria.

Los dirigidos por Thomas Tuchel y Didier Deschamps lograron conformar las delegaciones más caras de toda la Copa del Mundo. Independientemente de si ambos entrenadores deciden rotar o apostar por los titulares, en cancha habrá jerarquía asegurada para los dos.

El valor de los protagonistas no garantiza el mejor espectáculo colectivo. Sin embargo, en este caso, Francia e Inglaterra cuentan con una sorprendente cantidad de estrellas entre sus convocados . Además, ambos técnicos se dieron el lujo de dejar afuera a grandes figuras.

La selección de Francia se colocará entre las cuatro mejores del torneo por tercera edición consecutiva.

Tuchel optó por no llevar a jugadores como Cole Palmer, Phil Foden o Trent Alexander-Arnold. Deschamps también tomó decisiones importantes a la hora de delinear el plantel. Entre las bajas más trascendentes se encontraron Eduardo Camavinga, Randal Kolo Muani, Corentin Tolisso, Pierre Kalulu y el máximo anotador de la Ligue 1, Estéban Lepaul.

Es el segundo plantel más caro de todo el Mundial 2026 , con un valor total de u$s1.548 millones . Si bien llegaron a semifinales, los Leones cayeron ante Argentina en Atlanta. Dicha derrota dolió el doble al registrar una diferencia económica a favor de más de u$s500 millones respecto a los vencedores.

Su jugador más costoso es Jude Bellingham, tasado en u$s148.2 millones, seguido por Declan Rice con u$s136.8 millones. El podio lo completa Bukayo Saka, con una ficha de u$s125.4 millones.

Para destacar es la situación de Harry Kane. Su artillero y capitán tiene un valor de tan solo u$s68.4 millones. Por el contrario, otro de sus atacantes, Morgan Rogers, supera la barrera de los cien millones con una cotización de u$s102.6 millones.

Inglaterra cayó ante Argentina, pero pondrá lo mejor que tiene para el partido contra Francia. Cuenta de X: @England

Francia

Deschamps le dará fin a su ciclo en Francia después de haber conformado la plantilla más costosa de todo el certamen. El valor total de Les Bleus es de u$s1.732 millones. Esto se debe en gran parte a sus seis futbolistas por encima de la barrera de los cien millones.

El más cotizado es Kylian Mbappé, tasado en u$s205.2 millones, seguido por Michael Olise con u$s171 millones y Désiré Doué con u$s136.8 millones. Completan la lista William Saliba y Ousmane Dembélé, ambos en la línea de los u$s114 millones, junto a Rayan Cherki con u$s102.6 millones.

Pese a contar con todas estas estrellas de primer nivel, ambos equipos se quedaron sin la posibilidad de pelear por el título. Deberán conformarse con disputar un duelo final para ocupar el último lugar del podio, detrás del ganador del choque entre Argentina y España.

Mbappé puede quedarse con la Bota de Oro, mientras que Olise luchará por quedarse con el título de máximo asistidor del Mundial 2026. Cuenta de X: @equipedefrance

La lucha por el tercer puesto: posibles formaciones de Francia - Inglaterra

El sábado 18 de julio, desde las 18:00 y en el Hard Rock Stadium de Miami, Francia e Inglaterra se medirán en un escenario donde se juegan más los premios individuales que el tercer puesto. Esto motivará una rotación leve en ambas selecciones. Los técnicos alinearán a la mayoría de sus titulares, aunque presentarán algunas variantes.

Francia no arriesgará a Saliba y le dará minutos en algunos puestos a quienes no tuvieron tanta acción durante el torneo. De no mediar ningún inconveniente, el probable once sería: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Théo Hernández; Warren Zaïre-Emery, Manu Koné; Michael Olise, Rayan Cherki, Désiré Doué; y Kylian Mbappé.

Tuchel seguirá al mando de Inglaterra, a diferencia de Deschamps, salvo alguna decisión de último momento de la federación. El DT recupera a Jarell Quansah, quien debió cumplir dos fechas de sanción por su expulsión ante México en octavos de final y se perdió los cruces frente a Noruega y Argentina.

Sin mayores modificaciones y con un solo cambio respecto al equipo derrotado por la Albiceleste, la formación sería: Jordan Pickford; Quansah, John Stones, Marc Guéhi, Nico O'Reilly; Declan Rice, Elliot Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; y Harry Kane.