Cuestan miles de dólares: los artículos coleccionables más raros del Mundial 2026

El ente organizador puso a la venta varios artículos ideales para aquellos que desean conservar recuerdos de esta particular edición de la Copa del Mundo.

La FIFA llevó a cabo la edición más ambiciosa de la historia del torneo con la realización del Mundial 2026 . Este certamen llegará a su fin una vez que termine el último encuentro entre Argentina y España, este domingo 19 de julio, y se corone al campeón.

El ente organizador no quiere dejar ningún detalle librado al azar. Además de conformar a los fanáticos, también pensó en los coleccionistas. En su sitio oficial, distintos artículos únicos y de edición limitada están disponibles para quienes quieran llevarse un recuerdo imborrable de la Copa del Mundo realizada en Estados Unidos, México y Canadá.

La colección oficial reúne objetos de distintas categorías , con artículos que representan símbolos del torneo y piezas asociadas a la historia de la competencia. Entre ellos aparecen réplicas de trofeos, figuras y accesorios vinculados con las selecciones. Además, se sumó una edición especial creada con parte de un elemento utilizado en el partido final.

El césped del MetLife Stadium será uno de los artículos más costosos de la FIFA Store.

Uno de los productos principales son las réplicas de trofeos. La tienda oficial de la FIFA ofrece una reproducción del trofeo del Mundial 2026 en dos versiones, con precios de u$s85 y u$s170.

También se encuentra una réplica de la Copa Jules Rimet, el trofeo entregado al campeón del mundo hasta 1970. El objeto reproduce la copa que quedó en manos de Brasil después de ganar su tercer título mundial. Se puede comprar en versiones de u$s85 y u$s185.

Las mascotas del Mundial 2026 tendrán su lugar entre los objetos de colección. FIFA

El catálogo contiene otras figuras, como es el caso de Maple, una de las tres mascotas oficiales del torneo. El alce que representa a Canadá se puede adquirir por u$s100. También hay entradas conmemorativas de las 16 sedes que se utilizaron, las cuales están enmarcadas y cuestan u$s19.

El césped de la final

El objeto más preciado para los coleccionistas será parte del escenario de la gran final que disputarán Argentina y España. El MetLife Stadium será testigo de uno de los partidos más interesantes de la historia del certamen. Una vez finalizado, el campo de juego será dividido para llegar a manos de quienes quieran adquirirlo.

El producto cuenta con cuatro ediciones diferentes. La Foundation Edition tiene un precio de u$s450, la Stadium Edition cuesta u$s900, la Legacy Edition alcanza los u$s1200 y la Hero Edition llega a u$s3.000.

El césped del escenario de la final cuenta con cuatro versiones, y las más costosas vienen acompañadas de más artículos. FIFA

La versión de mayor valor incluye un fragmento de césped de mayor tamaño y una réplica de cristal del trofeo de la Copa del Mundo. También trae una mini réplica del balón oficial de la final, una entrada metálica dorada, un certificado de autenticidad y una memoria USB con información del proceso de verificación de la pieza.

Valijas de tu selección

Entre los accesorios oficiales aparecen valijas personalizadas con diseños inspirados en las selecciones participantes del Mundial 2026. Cada modelo tiene un precio de u$s350 y utiliza los colores y símbolos de un equipo nacional.

Las valijas tienen varias versiones que hacen alusión a los países participantes, entre los cuales está Argentina. FIFA

Los productos fueron diseñados con referencias visuales de cada selección, como sus nombres y combinaciones de colores. A diferencia de otros artículos de la colección, estas piezas están pensadas para combinar la identidad del torneo con un objeto de uso cotidiano que podrán llevarse desde las distintas sedes quienes hayan presenciado el certamen.