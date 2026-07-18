Francia e Inglaterra se enfrentan por el tercer puesto del Mundial 2026: hora, TV y formaciones

Didier Deschamps dirigirá su último partido al frente de Francia, mientras Inglaterra intentará dejar atrás la caída frente a la Argentina.

Antes de la gran final entre la Argentina y España, el Mundial 2026 tendrá este sábado otro duelo de alto voltaje. Francia e Inglaterra, dos de los grandes candidatos al título que quedaron eliminados en semifinales, se medirán en Miami para definir quién se queda con el tercer puesto del torneo.

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El encuentro se disputará en el Estadio de Miami y marcará la despedida de Didier Deschamps como entrenador del seleccionado francés, mientras que Inglaterra buscará cerrar el certamen con una victoria luego del duro golpe que significó la derrota frente a la Argentina.

El seleccionado francés arribó al Mundial como uno de los principales aspirantes al título, pero quedó eliminado en semifinales tras caer 2-0 ante España , que se impuso con goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

Más allá de no haber alcanzado la final, el equipo de Deschamps intentará cerrar el torneo con un nuevo podio, después de haber sido campeón en Rusia 2018 y subcampeón en Qatar 2022.

Además, Kylian Mbappé buscará terminar como máximo goleador del certamen. El delantero suma ocho tantos, la misma cantidad que Lionel Messi, y pelea por quedarse con la Bota de Oro.

La principal baja para Francia será la de William Saliba, quien no podrá jugar por una molestia en la espalda.

El camino de Inglaterra

Del otro lado estará un seleccionado inglés golpeado por la derrota ante la Argentina. El equipo de Thomas Tuchel había tomado la ventaja con un gol de Anthony Gordon, pero terminó perdiendo 2-1 tras los tantos de Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

Jude Bellingham, la figura de la Selección inglesa en el duelo ante la Selección argentina. @anpic

Ahora, los ingleses intentarán quedarse con el tercer puesto para igualar su segunda mejor actuación histórica en una Copa del Mundo. Su único título llegó en 1966, mientras que en las ediciones de 1990 y 2018 finalizaron en el cuarto lugar.

A qué hora juegan Francia vs. Inglaterra

El partido por el tercer puesto del Mundial 2026 se disputará este sábado 18 de julio en el Estadio de Miami.

Horarios por país:

Argentina, Brasil y Uruguay: 18:00.

Chile y Paraguay: 17:00.

Miami (Estados Unidos): 17:00.

Colombia, Perú y Ecuador: 16:00.

México: 15:00.

Dónde ver Francia vs. Inglaterra en vivo

En Argentina, el encuentro será transmitido por:

TV Pública.

DSports.

También podrá verse a través de las plataformas de streaming DGO y Paramount+.

Las probables formaciones

Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Maxence Lacroix, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué; Kylian Mbappé. DT: Didier Deschamps.

Inglaterra: Jordan Pickford; Reece James, John Stones, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Elliott Anderson; Morgan Rogers, Jude Bellingham, Anthony Gordon; Harry Kane. DT: Thomas Tuchel.

El historial entre Francia e Inglaterra en los Mundiales

Francia e Inglaterra solo se enfrentaron tres veces en la historia de la Copa del Mundo y el balance favorece al conjunto inglés.

Inglaterra 2-0 Francia (Mundial 1966, fase de grupos).

Inglaterra 3-1 Francia (Mundial 1982, fase de grupos).

Francia 2-1 Inglaterra (cuartos de final de Qatar 2022).

El antecedente más reciente quedó en manos del seleccionado francés, que eliminó a Inglaterra en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022.