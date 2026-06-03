Como Paz y Simeone en el Mundial 2026: padres e hijos que disputaron una Copa del Mundo

Al igual que Nico Paz y Giulano Simeone con Diego y Pablo, hubo más casos de padres e hijos que disputaron la competencia.

El hijo del Cholo seguirá los pasos de su padre y será parte del plantel de Argentina en el Mundial.

El Mundial 2026 empieza a sumar nuevas páginas a la historia de la c ompetencia más importante del planeta del fútbol . Nicolás Paz y Giuliano Simeone fueron confirmados en la lista de la Selección Argentina para la competencia, y lograrán un hito nunca antes visto en el combinado nacional dirigido por Lionel Scaloni.

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Diego Simeone y Pablo Paz defendieron los mismos colores en su etapa como jugadores, y también fueron parte de la Copa del Mundo con la Albiceleste en Francia 1998 . Mientras que será la primera vez que el conjunto sudamericano viva este hecho poco común, hay otros casos muy conocidos.

Pablo y Nicolás Paz se darán el lujo de ser una de las duplas padre-hijo que representaron a Argentina en mundiales.

Distintas selecciones presentaron esta rara particularidad en su historia, y el Mundial 2026 sumará un nuevo capítulo. Hay muchas situaciones con nombres conocidos, como el caso de Uruguay con Pablo y Diego Forlán , ambos representantes de la Celeste. Ese país también vivió una situación similar con Julio Montero Castillo y su hijo, el aguerrido Paolo Montero.

Brasil también tiene su episodio de padre e hijo disputando una Copa del Mundo, con Domingos da Guia, quien tuvo un paso por Boca Juniors, y su heredero, Ademir da Guia. Italia también muestra su propia historia, ya que un legendario como Cesare Maldini le cedió su lugar a su hijo, la leyenda del AC Milan, Paolo Maldini .

España también integra este apartado, aunque con algunas particularidades: si bien Miguel Ángel y Xabi Alonso replican la situación, como también pasa con Miguel y Pepe Reina, hubo otros casos en los que padre e hijo representaron a distintos seleccionados.

Marti Vantolra vistió la camiseta de la Furia Roja, mientras que Jose Vantolra representó a México. En cambio, Mazinho fue parte de Brasil en Copas del Mundo, pero su hijo Thiago Alcántara representó al combinado europeo.

Forlán @OficialCAP Los Forlán fueron parte de la historia de Peñarol y de la Selección de Uruguay.

Una marca histórica para Argentina: el legado de Paz y Simeone

Para Argentina, esta será la primera vez que sucederá algo así, con la particularidad de que los padres compartieron delegación, al igual que sus hijos. Diego Simeone jugó tres Copas del Mundo, mientras que Pablo Paz disputó una, y ambos coincidieron en el Mundial de Francia 1998.

Ahora, sus hijos Nicolás y Giuliano serán parte de la lista de Lionel Scaloni para el Mundial 2026, con el objetivo de repetir el título que la Albiceleste conquistó cuatro años atrás en Qatar, al derrotar a Francia por penales en la recordada final de Lusail.

Fixture de Argentina para el Mundial 2026

Los actuales campeones del mundo buscarán repetir lo que consiguieron en Qatar 2022 tras derrotar a Francia en la final. En este caso, iniciarán la primera ronda dentro del Grupo J junto a Argelia, Austria y Jordania.